Mauricio Macri desafió a Riquelme y confirmó que irá a elecciones en Boca

El expresidente aseguró que jugará en las próximas elecciones en Boca que se llevarán a cabo en diciembre de este año. Apuntó, además, contra Riquelme y Ameal.

Una vez más, Mauricio Macri se presentó en un acto que tiene que ver con Boca, lugar en el cual quiere volver a estar y, en esta ocasión, dio el presente en el evento de lanzamiento de Andrés Ibarra como presidente del club. El exmandatario desafió a Juan Román Riquelme y aseguró que será candidato en las próximas elecciones de diciembre en el que, seguramente, enfrentará al ídolo futbolístico más grande de la historia de la institución.

Mauricio Macri, en el acto de presentación de la lista que encabeza Andrés Ibarra, tuvo varias entrevistas y apuntó que será candidato en Boca. En ese sentido aseguró: "Voy a acompañar en la Comisión Directiva, sí. Dónde me pongan voy a estar. Creo que es un momento en el que hay que poner el hombro porque estamos muy mal. Estamos muy tristes con este presente de Boca". Con respecto a la situación, añadió: "No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea a una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué como el Mono Navarro Montoya, Fernando Gamboa y el Colo Mac Allister, con quien después terminamos de hacer política".

En varias entrevistas, además, aseguró que el club no tiene "trabajo y armonía entre los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados del club. Todo eso se ve y se siente cada vez más domingo a domingo. Creo que es una visión equivocada y me duele como hincha de Boca". Por otro lado, también cayó en una insólita contradicción al sostener que "Hay que volver a ser competitivos y sacar jugadores de las inferiores e inculcarles la mística del club” cuando, un par de minutos antes, había dicho que "no está mal en lo deportivo".

También se suma Mario Pergolini

En los últimos días, por otro lado, también habló Mario Pergolini que aseguró: "Voy a jugar. Creo que es la primera vez que lo digo, pero me parece que es momento de hacerlo, a diferencia de cómo lo hice la vez pasada". En ese sentido, el hombre que terminó peleado con Jorge Amor Ameal añadió: "Hay espacio, en este momento, para discutir candidaturas. Quiero hacerlo, me quedé con ganas la vez pasada...".

Pergolini se peleó con Riquelme, máximo ídolo de Boca y actualmente vicepresidente y con predominio en el Consejo del Fútbol. Por ende, el empresario renunció a su cargo de vicepresidente segundo de la institución "xeneize". “La gente que hace la comunicación debe ser gente de Boca, no una agencia, pero esa es mi visión. Ni siquiera creo que sea la acertada, pero si no lo puedo llevar adelante, mejor correrme”, opinó en su salida del verano del 2021, apenas un año después de asumir en la fórmula con Ameal.