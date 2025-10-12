Los 5 jugadores de Boca a los que se les termina el contrato en diciembre 2025

Chiquito Romero y Frank Fabra.

Boca Juniors entra en una etapa de definiciones, de cara a lo que será el 2026. Un debate ineludible que pasará por saber qué jugadores continuarán en el "Xeneize" y quienes deberán buscar nuevos destinos. En un cierre de año complejo no solo desde lo deportivo, sino principalmente desde lo emocional, por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, la dirigencia tendrá qué definir qué sucederá con algunos futbolistas.

El club cuenta con un plantel largo, en donde algunos jugadores hace tiempo dejaron de tener protagonismo. Sin embargo, son varios los casos de jugadores que parecen tener un pie afuera de la institución. Algo como esto atravesaba Marcos Rojo, quien finalmente siguió su carrera en Racing Club de Avellaneda. Hay cinco futbolistas que terminan sus contratos en diciembre de 2025 y ya se empiezan a despedir.

Los 5 jugadores de Boca que se les vence el contrato en diciembre de 2025

Hay dos arqueros, dos defensores y un mediocampista. Se trata de jugadores que perdieron mucho terreno y tuvieron muy pocos minutos en los últimos meses.

Sergio "Chiquito" Romero

Llegó a mediados de 2022 para atajar en el club y fue un factor clave en el 2023 para llegar a la final de la Copa Libertadores, con intervenciones destacadas en las series por penales que superó para llegar a esa instancia. Pero una agresión contra la platea de Boca después de perder un superclásico en 2024 fue la gota que rebalsó el vaso para un rendimiento que no venía siendo el mejor y no jugó más.

Javier García

El arquero surgido de las divisiones inferiores de Boca volvió al club en 2020 para ser una alternativa como segundo golero. Sin embargo, hoy es el tercer arquero por detrás de Leandro Brey y Agustín Marchesín, por lo que sus chances de jugar son casi nulas y podría "colgar los botines".

Javier García, otro que se empieza a despedir.

Frank Fabra

Es quizás el más extraño del plantel, ya que parece tener un ciclo cumplido desde hace casi dos años. Un cachetazo contra el jugador de Fluminense Niño en la final de la Libertadores en el Maracaná dejó a su equipo con un jugador menos en un momento clave. De ahí en más, el público "Xeneize" le hizo la cruz y jugó muy poco en las últimas dos temporadas. Pertenece al club desde 2016 y su salida es inevitable.

Cristian Lema

El defensor comenzó el 2024 con continuidad en el primer equipo del por entonces entrenador Diego Martínez, pero no estuvo en buen nivel y perdió terreno por sus reiteradas lesiones hasta convertirse en un jugador prescindible.

Ignacio "Nacho" Miramón

El caso del mediocampista de contención, surgido en Gimnasia de La Plata, también se explica fácil y es que el jugador se encuentra a préstamo y no se afianzó nunca en Boca.