La respuesta de Tigre a Boca sobre el interés de su entrenador

El entrenador del "Matador" es una de las alternativas para arribar al "Xeneize" y Ezequiel Melaraña fue contundente con respecto a las posibildiades.

El presidente de Tigre, Ezequiel Melaraña, se refirió este viernes a la chance de que el entrenador Diego Martínez abandone al "Matador" para recalar en Boca Juniors y hasta se animó a enviarle un mensaje a Juan Román Riquelme con respecto al proyecto que buscan en el club.

La negativa de Gerardo "Tata" Martino" a hacerse cargo del plantel profesional de Boca generó sorpresa en el Consejo de Fútbol y rápidamente comenzaron a analizar nuevas alternativas. Uno de los tantos nombres que sonó con fuerza en las últimas horas es el de Martínez, sin embargo, el máximo dirigente de Tigre, quiso aclarar cuál es la postura de la institución con respecto a una probable salida del DT.

El mensaje de Ezequiel Melaraña sobre la chance de Diego Martínez a Boca Juniors

Melaraña junto a Martínez, candidato a dirigir a Boca.

En diálogo con TyC Sports, Melaraña reveló si existen negociaciones entre el "Xeneize" y Tigre por Martínez. "Nadie de Boca se comunicó con nosotros ni con el entrenador. Después, cuál es mi voluntad o la voluntad del club y la decisión que tomaríamos en caso de que eso suceda, lo analizaremos cuando se dé un primer paso, que hasta ahora no pasó", arrancó diciendo el presidente.

Ante las rumores que señalan que alguien de la dirigencia boquense ya se comunicó con Martínez de forma secreta, Melaraña dejó un mensaje contundente: "Me extrañaría que Boca se contacte directamente con Martínez. No es la manera con la que nos venimos manejando con ellos, no hablamos por detrás. Estoy absolutamente seguro de que Diego no se prestaría a un diálogo sin que nosotros estemos al tanto. No tengo ninguna duda".

Al ser consultado sobre qué le diría a Riquelme en caso de que le pregunte por el DT, Melaraña reveló: "Yo lo admiro mucho en cuanto a la defensa que hace de su club. Me parece que tiene una manera de sentir similar a la mía. Le diría que queremos afrontar esta seguidilla con Diego como entrenador porque detrás de esto hay un proyecto. Tigre hace dos años y medio que apuesta a la manera de conducir de Diego y no está en mis planes salir de ese camino".

Para finalizar, remarcó que el club no tiene pensado desprenderse de Martínez a pesar de que el equipo no esté en su mejor momento. "Nosotros siempre tuvimos muy claro cuál era nuestro norte y ahora sigue siendo el mismo. Sinceramente, y sacando a Boca porque nadie nos ha llamado y tenemos una excelente relación con la gente que hoy lo conduce, bajo ningún punto de vista se me ocurre cambiar al entrenador. Tigre tiene 9 partidos en los próximos 26 días y ese período lo queremos transitar con Diego. Eso es lo único que me importa".