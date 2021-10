La polémica frase de Edwin Cardona que preocupa a Boca: "Salía siempre de fiesta"

A pocas horas del Superclásico el colombiano Edwin Cardona publicó una polémica frase que preocupa en el entorno de Boca.

En las horas previas al Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors una de las figuras del "Xeneize" publicó en su cuenta de Instagram una polémica historia. No la dedicó a alguien en particular pero si generó ruido en el entorno del club. El colombiano Edwin Cardona, que será titular ante el "Millonario", causó mucho revuelo antes del encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional.

Y aunque su rendimiento no es el mejor en este último tiempo nadie duda de su potencial y su buen pie. Pero este mensaje "inofensivo" significaría una posible despedida de la institución que lo vio campeón en dos ocasiones. Se consagró en la Superliga Argentina en la temporada 2017-2018 y en la Copa "Diego Armando Maradona" que lo tuvo como figura en la final ante Banfield.

La frase que pertenece a Kevin-Prince Boateng es: "Compré tres autos en un día cuando estaba en Tottenham: un Lamborghini, una hummer y un cadillac, y a los jóvenes, les digo: 'No puedes comprar felicidad'. En Tottenham no jugaba casi nunca y salía siempre de fiesta. Cuando eres joven piensas que todos los meses el dinero va a estar ahí y no te esfuerzas. Si no juegas te da igual porque tienes dinero y los amigos te dicen que eres un fenómeno".

El crack colombiano compartió los dichos del exfutbolista alemán y agregó un ícono reafirmando esas palabras. Aunque es claro que no tienen un destinatario en especial quizás sea para sus compañeros más chicos en Boca o mismo sobre él, su pasado y presente en el club. ¿Tendrá deseos de que su carrera tome un nuevo rumbo?

El equipo que paró Sebastián Battaglia

De acuerdo a lo sucedido en la semana el DT de Boca definió a los posibles titulares: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego "Pulpo" González, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini. De esta manera no estarán los jóvenes Cristian Medina y Rodrigo Montes quienes se perfilaban para jugar ante el rival de toda la vida.

El técnico apostará por la experiencia atrás y parte en el mediocampo. La dolencia sufrida por Almendra en la semana no lo sacó del partido, mientras que el "Pulpo" surgió como la gran sorpresa. Jugará con un enlace y dos delanteros que tienen un presente muy positivo. Por el lado de Pavón levantó de gran manera el nivel y Orsini convirtió su primer gol con la camiseta del "Xeneize" por lo que también está enchufado.