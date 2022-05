Jorge Amor Ameal destrozó a Mauricio Macri por su gestión en Boca: "Mucho daño"

Jorge Amor Ameal habló sobre Mauricio Macri en una entrevista y lo destrozó por su gestión en el país y en Boca Juniors.

Jorge Amor Ameal destrozó a Mauricio Macri por su gestión en nuestro país y en Boca Juniors. El actual mandamás del "Xeneize" habló de su trabajo en el club y del que realizó el expresidente de la Nación sin guardarse nada. En diálogo con Jorge Rial durante el ciclo Argenzuela, emitido en Radio 10, también se refirió a otros temas de la actualidad de la institución.

El actual dirigente habló de la economía, el presente del equipo y de una posible candidatura de Juan Román Riquelme para reemplazarlo en 2023. "No vería mal que Román se presente como candidato a presidente en las próximas elecciones. Me haría muy bien", sostuvo. Con respecto a lo hecho por el exmandatario argentino ocupando ese cargo en Boca no dudó al lanzar una fuerte crítica.

"Mauricio Macri no tiene que volver a Boca Juniors, le hizo mucho daño como se lo hizo al país", sentenció Ameal. Por otro lado, con respecto a la oposición -liderada por el empresario ligado al macrismo Daniel Angelici-, el directivo lanzó: "Los fantasmas están siempre, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino, hablamos con nuestros socios permanentemente, los cuales están muy conformes. La oposición siempre va a estar".

Por otro lado, se refirió al trabajo que realiza junto al resto de la Comisión Directiva tras asumir en 2019: "Estamos trabajando en la reforma de La Bombonera y buscamos los medios económicos, le pedimos a todos los hinchas que se acerquen a colaborar. Cuando gestionas un club como Boca tenés que tener un plan y la economía en condiciones para poder apuntar e invertir en el fútbol amateur".

La opinión de Ameal sobre el presente de Boca Juniors

Jorge Amor Ameal habló de cómo ve a Boca en la actualidad y lanzó: "Es algo de amor y odio, hay que entender el fútbol como tal, a veces putean a nuestro técnico y otras veces lo aplauden. Y los medios siempre van a hablar del más grande, esto es así. La gente lo consume todo el tiempo". Por último, se refirió al duelo decisivo de la Copa de la Liga Profesional de fines de mayo y sentenció: "Seguramente nos crucemos con River en la final del campeonato".

Daniel Angelici presentó un vino y sus amigos de ESPN y TyC Sports quedaron expuestos

Daniel Angelici, expresidente de Boca, presentó su vino e invitó en un lujoso evento a varios periodistas amigos de ESPN y de TyC Sports, los canales de televisión deportivos líderes en la Argentina. Algunos comunicadores muy famosos dijeron presente y desataron la polémica en las redes sociales por parte de ciertas cuentas partidarias del "Xeneize".

A propósito del cumpleaños número 58 del expresidente de Boca, que fue el martes 3 de mayo de 2022, el amigo y socio de Mauricio Macri organizó una celebración durante la noche de esa jornada. De paso, presentó Cupra, el vino propio en homenaje a su padre. En la extensa fiesta hubo muchos famosos de distintos ámbitos como por ejemplo: Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Roberto Leto, Martín Costa, Alejandro Fantino, Antonio "Tony" Serpa, Marcelo Benedetto, Daniel Mollo y Juan Carlos "Toti" Pasman.