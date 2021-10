Insólito: Sebastián Villa volvió a Boca con una tremenda falta para expulsión

El colombiano Sebastián Villa volvió, jugó para la Reserva de Boca ante Gimnasia de La Plata y cometió una infantil falta de expulsión por la que le sacaron amarilla.

El momento que tanto esperaba Sebastián Villa finalmente llegó. El jugador que pasó por miles de conflictos con Boca Juniors y el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme, jugó en la Reserva del "Xeneize" ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Convirtió un gol pero también estuvo cerca de que lo expulsen por una durísima falta a Bruno Palazzo. El árbitro del encuentro solamente lo amonestó aunque merecía algo más.

La última vez que vistió la camiseta del equipo de La Ribera fue el 20 de julio de 2021 en el encuentro ante Atlético Mineiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo entonces dirigido por Miguel Ángel Russo quedó afuera del certamen y el extremo surgido en Deportes Tolima fue protagonista de los bochornosos hechos ocurridos más tarde. Esto le valió una multa de 30.000 dólares y seis partidos de suspensión.

Corrían 17 minutos de la primera parte en el duelo ante el "Lobo" platense, el colombiano disputó una pelota con su rival y se lo sacó de encima con un clarísimo codazo a la cara que dejó al joven de Gimnasia en el piso. Ramiro Maglio, árbitro del encuentro, le sacó amarilla y Villa siguió en cancha. Esto influyó en el desarrollo del encuentro ya que en el complemento convirtió el único tanto del "Xeneize" que empató 1 a 1.

Si le faltaba algo para demostrarle a Battaglia y a todo el mundo boquense que pide pista en primera era bailar tras convertir el tanto. Aunque a veces esto sale mal, como en el caso de su compatriota Yerry Mina, el delantero no dudó en festejar así su gol después de una larga inactividad. Cabe destacar además que Eduardo "Toto" Salvio fue titular en Reserva y de a poco vuelve tras su lesión de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

El histórico campeón con Boca que apuntó contra Sebastián Villa

Los ídolos de Boca Juniors se ganaron no sólo el respeto de muchos jugadores, sino también la libertad de opinar siempre del presente del equipo. Aquellos que formaron parte del "Xeneize" en la época dorada a manos de Carlos Bianchi son palabra autorizada en el club. Uno de ellos es José "Pepe" Basualdo, quien en una entrevista brindada a Boca Pasión Total destruyó al colombiano por sus actitudes con la institución.

"Como entrenador no lo vuelvo a tener en cuenta. No tuvo respeto hacia los otros jugadores que están peleando también", sostuvo el exdefensor que de la mano del "Virrey" ganó una Copa Libertadores y una Intercontinental en Vélez y Boca respectivamente. Teniendo en cuenta dichas actitudes del delantero surgido en Deportes Tolima, no se guardó nada y lo criticó fuerte.

Lo que se le viene al "Xeneize"

Este sábado 30 de octubre en La Bombonera recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 19 del certamen local a las 20:15. Saldrá con el objetivo de acortar distancia con su rival de toda la vida a quien todavía tiene a 9 puntos de ventaja. El 3 de noviembre jugará ante Argentinos Juniors la semifinal de Copa Argentina y cinco días después enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15.