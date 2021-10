Yerry Mina protagonizó otro papelón tras convertir un gol y festejarlo con su típico baile

El colombiano Yerry Mina convirtió ante el Manchester United, hizo su típico festejo bailando y el VAR le anuló el gol.

No hay que festejar antes de tiempo y menos con un sistema de revisión de jugadas protagonista nivel mundial. El colombiano Yerry Mina, reconocido por celebrar con un provocador baile ante sus rivales cayó en la trampa. Su equipo, Everton, empataba 1 a 1 con el Manchester United de Cristiano Ronaldo y a pocos minutos del final llegó el segundo en los pies del zaguero, bailó ante los hinchas de los "Reds" y el VAR le anuló el gol.

Le ahogó mucho más que un importante tanto, también la victoria ante uno de los más grandes de la Premier League y que viene en levantada tras la llegada de CR7. Pero no pudo ser. El defensor estaba en posición adelantada, el árbitro lo revisó y finalmente descartó el segundo grito del conjunto visitante que con un triunfo quedaba como puntero del certamen junto al Chelsea.

De esta manera el colombiano protagonizó un nuevo papelón este año que lo dejó más que expuesto. El hombre del que Emiliano "Dibu" Martínez se burló tras atajarle un penal en la tanda de las semifinales en la Copa América perdió toda la alegría que tenía al convertir el gol en Old Trafford y poco sirvió el festejo con su típico baile.

Por su parte el United, que perdió ante el Aston Villa en la fecha anterior, también tuvo la inmejorable chance de subirse a lo más alto de la Premier League pero no lo logró. Sumó su segundo empate en lo que va del certamen en el que además acumula cuatro victorias y una derrota. Le dejó la puerta abierta a su eterno rival, el Manchester City, para quedar como líder cuando juegue este domingo 3 de octubre a las 12:30 ante el Liverpool.

La revelación de Di María sobre el duelo Mina vs. "Dibu" Martínez

El jugador del PSG habló con el periodista Matías Pelliccioni en Líbero vs. y éste le preguntó: "Contra Colombia pensaste, ¿Qué loquito está nuestro arquero?", el delantero respondió: "Lo querés meter con pelota y todo. Antes de patear los penales, cuando nos quedamos los 11 que estábamos en cancha, él se acercó y nos dijo 'muchachos, ustedes métanla y quédense tranquilos que yo una voy a agarrar'. Y ya te da la confianza", afirmó.

Pasando al momento de los penales y el cruce directo entre el arquero del Aston Villa y Yerry Mina contó: "Cuando se les ponía a hablar a los jugadores mucha gente decía que estaba mal lo que hacía, que no se qué que no se cuanto, y en ningún lado dice que no podés hablar", y amplió: "El tenía esa bronca por dentro por ejemplo con Mina cuando lo lesiona en Colombia que le salta cuando tenía la pelota y lo va a chocar a propósito".