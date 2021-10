Un histórico campeón con Boca apuntó contra Sebastián Villa: "No lo vuelvo a tener en cuenta"

Un exjugador y campeón de todo con Boca apuntó contra Sebastián Villa por sus actitudes con el club y declaró que no lo tendría en cuenta.

Los históricos de Boca Juniors se ganaron no sólo el respeto de muchos jugadores, sino también la libertad de opinar siempre del presente del equipo. Aquellos que formaron parte del "Xeneize" en la época dorada a manos de Carlos Bianchi son palabra autorizada en el club. Uno de ellos es José "Pepe" Basualdo, quien en una entrevista brindada a Boca Pasión Total destruyó a Sebastián Villa por sus actitudes con la institución.

Luego de tantas idas y vueltas, internas con el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme y las discusiones que tuvo con la dirigencia por su futuro, parece que la novela está a punto de terminar. Tras meses de incertidumbre el DT optó por sumar al colombiano a las prácticas con sus compañeros -ya entrenaba pero diferenciado- y hasta lo utilizó como titular. Se perfila para jugar ante Gimnasia por la fecha 19 del torneo local.

"Como entrenador no lo vuelvo a tener en cuenta. No tuvo respeto hacia los otros jugadores que están peleando también", sostuvo "Pepe" que de la mano del "Virrey" ganó una Copa Libertadores y una Intercontinental en Vélez y Boca respectivamente. Teniendo en cuenta dichas actitudes del delantero surgido en Deportes Tolima, el exdefensor no se guardó nada.

"Todo lo de Villa fue innecesario, desde el problema judicial hasta la novela ahora de que se iba o se quedaba, obviamente tiene que salir a pedir disculpas, son cosas que no tienen que pasar", culminó Basualdo. El perdón por parte del jugador estuvo y ahora espera por ese lugar en el primer equipo. Mientras tanto es parte del equipo de Reserva y se prepara para la vuelta.

El pedido de disculpas del colombiano

"Quiero aprovechar este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros, a la dirigencia, a todas las personas que me han apoyado y han creído en mí. Tuve un mal momento y tomé una decisión errada. Cualquier persona puede equivocarse pero bueno hoy gracias a Dios tengo la mentalidad fuerte", aseguró ante los medios arrepentido por lo hecho semanas atrás.

Y agregó: "Lo que había sucedido con mi madre me ayudó a tomar esa decisión que puede ser que no haya sido correcta pero estoy aquí poniéndole el pecho desde que llegué. Estoy aquí para apoyar desde donde me toque. Siempre tuve el sueño de jugar en Europa y era una oportunidad que yo veía pero eso ya pasó y estoy entrenándome desde que llegué de la mejor manera, callado y aguantando lo que hay que aguantar", culminó.

Lo que se le viene al "Xeneize"

Este sábado 30 de octubre en La Bombonera recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 19 del certamen local a las 20:15. Saldrá con el objetivo de acortar distancia con su rival de toda la vida a quien todavía tiene a 9 puntos de ventaja. El 3 de noviembre jugará ante Argentinos Juniors la semifinal de Copa Argentina y cinco días después enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15.