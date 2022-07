Insólito: Darío Benedetto erró un nuevo penal para Boca Juniors

Darío "Pipa" Benedetto, tal como sucedió en el duelo contra Corinthians por la Copa Libertadores, erró un penal en La Bombonera.

Darío Benedetto erró un penal para Boca Juniors ante Talleres de Córdoba, tal como lo hizo en el duelo de vuelta ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. El delantero del "Xeneize", que no tuvo una buena noche ante el elenco brasileño y no vivió días tranquilos desde entonces, perdió la oportunidad de redimirse ante su gente. A los seis minutos del primer tiempo, desperdició una buena chance de poner a su equipo en ventaja.

El "Pipa" estuvo muy cerca nuevamente de gritar un gol, pero el travesaño le dijo que no y nadie pudo conectar el rebote. De esta manera, el conjunto dirigido por Hugo Ibarra no convirtió, y el atacante vivió algo muy similar a lo sucedido con el "Timao". Es que en aquella definición no sólo malogró la pena máxima durante el encuentro, sino también en la tanda de penales para avanzar a cuartos de final.

Si bien "El Pipa" manifestó en las últimas horas que quiere seguir en el "Xeneize" en el que tiene contrato hasta fines de 2024, las polémicas declaraciones en la entrevista con Sebastián "El Pollo" Vignolo en ESPN podrían costarle caro. Y desde Brasil comunicaron que Internacional de ese país va con todo por el delantero de 32 años. Claro que, este penal no ayudó para nada y pone aún más en duda su continuidad.

Durante la mañana del jueves 14 de julio de 2022, algunos medios del país vecino sorprendieron con la noticia. La misma señala que "Inter consultó a Boca para tener a préstamo a Benedetto hasta junio de 2023". Después postearon que "Boca le dio luz verde a Inter para negociar por Benedetto".

La drástica decisión que tomó Ibarra con Marcos Rojo en Boca

Hugo Ibarra tomó una drástica decisión con Marcos Rojo en Boca Juniors de cara al partido ante Talleres por la Liga Profesional. El defensor fue el capitán del equipo en el duelo ante San Lorenzo de Almagro, se sacó la cinta al convertir un gol y abrazó a quien anteriormente la vestía, Carlos Izquierdoz. Al parecer, esta imagen no gustó en el club y el entrenador le quitó un importante privilegio en la cancha.

El "Negro" Ibarra le sacó el mencionado brazalete al exdefensor de Estudiantes de La Plata para dárselo a otro compañero. Este sábado 16 de julio en La Bombonera, el "Xeneize" se enfrentó ante los cordobeses con el objetivo de recuperarse de las tres derrotas al hilo en el campeonato. No es la primera normativa contundente que toma Hugo Ibarra desde que asumió como DT de Boca. El flamante nuevo técnico optó por relegar al "Cali" de los convocados.