Darío Benedetto desmintió a Ibarra por la salida de Izquierdoz: "No fue futbolística"

El delantero salió al cruce de su nuevo entrenador, Hugo Ibarra, que había dicho que la decisión la había tomado él.

En las últimas dos semanas, Boca Juniors estuvo en medio de diferentes situaciones: quedó eliminado de la Copa Libertadores, echaron al entrenador Sebastián Battaglia y hubo una discusión grande entre referentes del plantel y el Consejo de Fútbol. Después de esta situación, Darío Benedetto -quien erró el penal clave ante Corinthians- volvió a sumar leña al fuego tras contar detalles de la reunión entre jugadores y dirigentes. Además, aseguró que la salida de Carlos Izquierdoz del equipo "no fue una decisión futbolística".

El delantero salió al cruce de su nuevo entrenador, Hugo Ibarra, y en una entrevista con ESPN aseguró que "Ibarra es hincha de Boca, vio todos los partidos. Si decidió que tenía que salir, tenía que salir, pero para mi no fue futbolístico". En este punto, también habló sobre Agustín Almendra del cual añadió: "Vi cosas en él que no vi en toda mi carrera. Todo lo que pasó, lo que dijo. Las actitudes con el grupo, con el DT. Pero ya está queda ahí. Si el CDF toma la decisión de subirlo, debemos aceptarlo y que se una al grupo de la manera que el grupo quiera". El ex lateral había sostenido que la decisión "había sido táctica"

Con respecto a la salida de Izquierdoz, además de decir que para él no fue una "decisión futbolística", también agregó: "Me dolió mucho la salida. Soy muy amigo de Cali, lo quiero mucho. En los clubes donde estuve pasé por muchos capitanes. Si elijo uno, dámelo al Cali y le doy la cinta. Es profesional, buena gente, sabe pelear premios, tiene todo, trabaja, se cuida". Darío Benedetto añadió que todos los jugadores tuvieron una reunión en la previa del encuentro ante el conjunto brasileño y disparó: "No puedo entrar en detalles. Queda entre el CDF y jugadores. Si hubo una reunión, si amagamos a no concentrar, sí hubo una discusión, pero no puedo entrar en detalles". En charla con ESPN, además, reveló que se "amagó" con no concentrar. Por otro lado, agregó: "Pero pudimos ponernos de acuerdo, nos metimos en el partido. Se arregló lo que habíamos acordado y nada. Hubo una discusión y quedó ahí. Concentramos y jugamos como siempre".

Con respecto a las diferentes versiones añadió que hubo discusiones "pero es lo normal" y añadió: "Escuché que queríamos cobrar por perder. No sé quién las filtra, no me interesa. Nunca cobré por perder, tampoco me interesa. Son reuniones con los dirigentes están con una cosa, los jugadores con otra, hay discusiones, lo normal". Después también aseguró que la derrota "pegó mucho el partido de la Copa. No podíamos entrar como entramos. Faltó juego, despertarnos un poco más. No fue el Boca que se vio ante Corinthians".