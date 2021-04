El entrenador "xeneize" recibió duras acusaciones en las últimas horas.

En las últimas horas, el entrenador de Boca Juniors recibió una denuncia muy grave por parte de un ex integrante de su cuerpo técnico. Se trata de Guillermo Cinquetti, preparador físico, quien aseguró que Miguel Ángel Russo le quitó posibilidades de trabajar en el fútbol argentino. En diálogo con Cómo te va, el protagonista sentenció: "Me sorprendió su interferencia como para que yo no pueda tomar un cargo en el fútbol argentino".

“No había ningún problema en el medio como para que tena esa actitud. Tengo entendido que la posibilidad de trabajo era en Central y pasó porque su hijo estaba trabajando, su hijo Ignacio, a quien conozco mucho”, dijo Cinquetti, quien trabajó al lado de Miguel Ángel Russo durante más de una década. A su vez, reconoció que entabló una charla con el técnico "xeneize" para pedirle explicaciones: “Lo único que te puedo decir es que me dijo que desconocía la situación… ¿Qué me iba a decir?”.

“La relación con el cuerpo técnico terminó en Colombia, nos desgastamos mucho con la enfermedad de Miguel. Ganamos dos campeonatos, en el primero la participación de él fue muy acotada porque estaba en el proceso de quimio, y en la segunda estaba internado. Luego tuvo una recaída y dijo que tenía pensado no dirigir mas, que iba a trabajar en Conmebol pero después tuvo una posibilidad de trabajo, armó un cuerpo técnico y bueno, lo que hablamos forma parte de la intimidad”, continuó Cinquetti, haciendo alusión a la grave enfermedad que Russo logró vencer y a su regreso al fútbol tras la recuperación.

En tanto, el ex preparador físico del cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Russo cerró su reclamo acusando al técnico de atentar contra su economía y la de su familia: "Lo de ahora me molesta porque desde el punto de vista profesional y personal me parece que no se tiene que meter nadie. Él se mete conmigo, con mis posibilidades laborales, con mis posibilidades económicas y las de mi familia".

El Pollo Vignolo destrozó a Raúl Cascini

Pocas veces se ha visto tan molesto como en el mediodía de este lunes. E hizo saber los motivos por los cuales se sintió decepcionado por uno de los socios de Juan Román Riquelme en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors. En ESPN, Sebastián "El Pollo" Vignolo destrozó a Raúl Cascini: la relación se quebró tras la partida de "El Mosquito" del ex 90 minutos de fútbol para trabajar dentro de las instalaciones "xeneizes".

En su editorial habitual, con la que empieza cada programa, Vignolo lanzó: "Lamentablemente el tiempo te enseña a aprender algunas cosas. A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío, y me decepcionó. Humanamente, porque después... Pero bueno, cada uno es como es. ¿Qué le vamos a hacer?".