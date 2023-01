El presidente de Boca le pidió perdón al nuevo refuerzo por "la guerra de la Triple Alianza"

El presidente de Boca aseguró que en "en algún momento en la historia hubo una guerra muy injusta que fue la de la Triple Alianza"

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, presentó en una conferencia de prensa al nuevo refuerzo de la institución Xeneize. El mandatario habló sobre el defensor Bruno Valdez y lo dio a conocer para el público hincha de Boca que lo tendrá entre sus filas para el 2023. También, lo más llamativo, fue que le pidió perdón "por la guerra de la Triple Alianza".

En medio de la presentación, y en una conferencia de prensa, Ameal indicó que en Boca "cada vez que nos toca tener a un paraguayo nos llena de emoción y cariño". En este sentido, el presidente de Boca aseguró que en "en algún momento en la historia hubo una guerra muy injusta que fue la de la Triple Alianza". Asimismo, frente a los micrófonos, aseguró: "Le pedí perdón por el pasado, y por el presente, ayudarlo en todo". Por otro lado agregó que el jugador paraguayo "dejó un contrato muy importante para ir a Boca".

En este punto, luego de hablar sobre el rechazo a un club brasileño, indicó: "Quiero que lo ayuden todos para que se sienta como en su casa. Tiene todas las condiciones. Hablé con Román y pidió que le demos la bienvenida". Por su parte, Valdez indicó: ""Recibí la llamada de la institución si habia la posibilidad. Dije que sí. Oscar Romero me habló muy bien de lo que es adentro del club. Conoces lo de afuera, lo que genera el club y me habló muy bien, me recibe con los brazos abiertos".

La guerra de la Triple Alianza

La guerra de la Triple Alianza, también conocida como guerra del Paraguay, fue un conflicto militar en el que una coalición entre Brasil, Uruguay y Argentina luchó contra Paraguay entre 1864 y 1870. Durante esos seis años hubo una matanza generalizada al pueblo paraguayo. Se estipula que hubo 300 mil muertos paraguayos, lo que significó casi el 90% de la población masculina adulta. Es la guerra más mortífera que se ha vivido en el continente sudamericano.