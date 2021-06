El "Patrón" Bermúdez habló sin filtros: "Aquellos que tenían otras costumbres lo sentimos mucho"

El colombiano que hoy forma parte del Consejo de Fútbol de Boca no se guardó nada y arremetió contra los ex dirigentes del club.

Dos Libertadores, una Intercontinental y tres torneos locales, sin dudas Jorge "Patrón" Bermúdez es palabra más que autorizada para opinar, tanto del pasado como del presente de Boca Juniors, y aún más teniendo en cuenta el puesto que ocupa hoy en día en el Consejo de Fútbol en el "Xeneize", del que tuvo oportunidad para despejar dudas sobre posibles internas. Es por esto, que fue invitado al programa F12 de ESPN, ciclo conducido por Mariano Closs, justamente en el día que el equipo comandado por Miguel Ángel Russo disputó su primer amistoso de pretemporada venciendo por 2 a 0 a Atlético Tucumán (Cristian Pavón y Norberto Briasco convirtieron) pensando en el duelo ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo 16 de julio.

Luego de estar presente en dicho encuentro, el colombiano estuvo dialogando en vivo y respondió a todo lo que le fueron preguntando acerca de la actualidad, los errores cometidos, los refuerzos que aún no llegan y el futuro del equipo. "Estamos contentos, estamos convencidos que se puede competir mejor, vamos y apuntamos a esto porque creemos que es un inicio, estamos muy contentos con él porque se está terminando de armar un gran plantel", afirmó Bermúdez.

Por otra parte, en su labor como manager deportivo del club, habló de la relación con el resto de sus compañeros del Consejo de Fútbol: "Disfrutamos estar en el club, hablamos todo el día de fútbol. De alguna manera seguimos siendo los mismos que éramos todos juntos en un vestuario, pero sin dejar pasar que el vicepresidente (Juan Román Riquelme) define las situaciones. El Consejo mira 700 jugadores, le damos las expectativas al DT y el define".

Sobre lo difícil que se les hace traer refuerzos, el colombiano sostuvo que: "El fútbol argentino está viviendo una realidad, no sólo es Boca. El otro día lo escuchaba al 'Enzo' (Francescoli) que no quería que se le vaya parte del plantel y es así. Lo que estamos tratando es que algunos de los recursos que entraron por la venta de jugadores".

Además habló sobre la comunicación actual con otras instituciones del fútbol argentino: "Tenemos una gran relación con clubes como Estudiantes, San Lorenzo, Huracán, Vélez, Talleres, Unión y con todo aquel que hemos tenido la posibilidad de hablar. Aquellos que tenían otras costumbres lo sentimos mucho, a nosotros nos pusieron en un lugar para defender al club. Esto no es 'Deportivo Juan Román Riquelme' ni 'Deportivo Jorge Bermúdez'. Además se instaló en el mundo del fútbol que cuando llegamos nosotros Boca era Bonanza por lo apabullante y no es así, una cosa era lo que se decía y otra cosa lo que encontramos, los números eran muy malos".

Los jugadores que dejaron ir

Por último, otro de los temas que se tocó en la entrevista, fue los errores cometidos por el Consejo de Fútbol desde su llegada. Mariano Closs le preguntó acerca de ellos y Bermúdez mencionó algunos casos en los que, según ellos, se podrían haber manejado de otra manera como el caso del integrante del plantel dirigido por Lionel Scaloni en la Copa América y de gran nivel como lo es Nahuel Molina, hoy jugando en el Udinese de Italia: "Nos encontramos con un jugador al que le quedaban 6 meses de contrato y no pudimos hacer nada".

Otro caso que el ex defensor mencionó fue el de Guillermo Pol Fernández por su decisión de no seguir en Boca: "lo vamos a respetar siempre, el hecho que haya decidido no jugar en Boca no da derecho a que lo lastimemos, por otro lado me da mucha alegría lo de Almendra que para muchos estaba perdido." Cerró la nota con una frase esperanzador para cualquier hincha Xeneize: "Cuando uno actúa de buena leche, los resultados se empiezan a dar"