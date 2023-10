El mensaje del astrólogo de Boca que preocupa a los hinchas sobre Talleres de Córdoba: "Mejor"

El astrólogo de Boca volvió a generar revuelo en redes sociales por una predicción del equipo de Jorge Almirón en Copa Argentina.

El astrólogo de Boca, Giorgio Armas, sorprendió a todos con relación al encuentro que el "Xeneize" disputará el domingo. El especialista en rituales, con más de 35.000 seguidores en su cuenta oficial de X, aprovechó para lanzar una predicción que causó cierta preocupación en los hinchas, en la previa del duelo por Copa Argentina.

El equipo de Jorge Almirón disputará los cuartos de final de la copa más federal ante la "T", en Mendoza. Si bien el entrenador pondrá lo mejor que tiene disponible, con Valentín Barco, Cristian Medina y Edisnon Cavani desde el arranque, el hincha "Azul y Oro" volvió a armar revuelo en las redes sociales.

La predicción del astrólogo de Boca sobre Talleres

Giorgio Armas, que suele llamar la atención del "Xeneize" y hasta es amigo del propio Almirón, publicó un sorpresivo mensaje en su cuenta perfil de Twitter. "Jugaremos con el equipo mejor aspectado para campeonar por Copa Argentina", escribió en relación al duro encuentro que se dará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El especialista en cuestiones esotéricas, que aprovechó el mensaje de un seguidor en la red social para dar su conclusión del encuentro, viene acertando con sus veredictos sobre los cotejos del "Xeneize" y cuenta con un gran apoyo de los simpatizantes.

Luego de que Boca eliminara a Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores, había manifestado: "Gracias, Dios mío! Disfruten bosteros, Les daré la 7ma". Y, un día después, había asegurado también en Twitter: "¡Boca será campeón de América!".

Cascini liquidó al Pollo Vignolo por su pelea por Boca en ESPN: "Vigilante"

Raúl Cascini fulminó a Sebastián "Pollo" Vignolo cuando recordó la pelea pública que tuvieron ambos por Boca en ESPN. El integrante del Consejo de Fútbol del "Xeneize" no se calló nada y explicó los motivos por los que distanció del líder de F90 después de haber compartido varios años al aire en la televisión.

Durante la extensa entrevista en El Loco y el Cuerdo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, el exmediocampista ventiló las verdaderas causas por las que se quebró su vieja amistad con el periodista deportivo. "El Mosquito" fue contundente acerca de su vínculo con el relator desde que asumió en esta función en el club de Ribera en diciembre de 2019.

Cuando Azzaro le preguntó por las diferencias que surgieron con el relator una vez que el exjugador dejó de ser panelista en ESPN para pasar a integrar el Consejo de Fútbol de Boca, el exvolante respondió: "En privado no volví a hablar con él". "Nunca entendí eso, por qué me empezó a criticar, nunca lo hablé con él. Yo creo que un día lo voy a hablar", se explayó el invitado.

Acerca de aquel momento, el ex Independiente, Platense y Estudiantes de La Plata continuó: "Yo se lo dije eso a él eh, cuando Román (Riquelme) me invitó a trabajar en el club le dije ´todo bien, mirá que trabajamos acá muchos años, tenemos una buena relación, la pasamos muy bien, vos hiciste tu trabajo y yo el mío, pero ahora me voy a dedicar a otra cosa...´". "Ahora voy a trabajar en el club, no me llames para que yo te cuente cosas", profundizó.

Visiblemente molesto, Cascini continuó: "Mirá que yo no soy vigilante de nadie, eh. Llamame para ver cómo está la familia, pero si vos me preguntás a quién compran, a quién venden, a quién pone el técnico... No, yo no eh". Y completó: "Un día me empezó a llamar y le dije ´no, mirá Pollo, ya te lo dije la otra vez...´. Ahí empecé a no contestarle más el teléfono y se me enojó".