El mensaje de Macri a Tevez por su salida de Boca

El ex mandatario despidió al "Apache" tras su salida de Boca. Compartió una imagen y le escribió un sentido mensaje en redes.

La noticia era un secreto a voces pero fue el mismo protagonista, ídolo y capitán de la institución, quien terminó confirmándolo a través de una conferencia de prensa el pasado viernes. Carlos Tevez anunció su salida de Boca Juniors luego de cinco años tras su vuelta desde China y fue despedido, no solo por los fanáticos del club, sino también por sus compañeros y algunos dirigentes. El ex presidente de la Nación y del Xeneize, Mauricio Macri, no fue la excepción y aprovechó sus redes sociales para expresarse.

El líder de Cambiemos utilizó su Facebook para compartir una foto con el "Apache" y escribirle unas palabras desde su lugar como fanático. "Volviste en lo más alto de tu carrera a Boca por tu amor enorme al club y eso no lo vamos a olvidar nunca", recordó tras la final disputada por la Champions League con la Juventus, allá por el 2015. Y sentenció: "Gracias por todas las alegrías Carlitos querido, jugador y persona excepcional. ¡Éxitos en lo que viene!".

Macri y Tevez siempre compartieron un vínculo cercano, algo que mantuvo unido a Carlitos con el macrismo durante las diferentes elecciones dentro del club de la Ribera. "Siempre me aconsejó para bien, fue como un padre para mí. Me ayudó con el tema de la plata: 'No inviertas con los amigos', me decía. Siempre me daba consejos, me ayudó a entender eso", dijo en 2017. Y no dudó, durante una charla con Alejandro Fantino: "Confío plenamente en Mauricio, tengo plena fe de que es el hombre que puede cambiar a la Argentina, lo siento así".

La imagen compartida por el líder de Juntos por el Cambio:

Más allá de estar unidos por su amor por Boca Juniors, el futbolista y el ex mandatario estuvieron vinculados en un negocio investigado por la Justicia. La causa de los Parques Eólicos es un tópico que se mantiene en el centro de la escena y que tiene en su expediente a, nada más y nada menos, el nombre de Carlitos. Según información del periodista Ezequiel Rudman, de Crónica TV, "el juez tiene probado que Tevez aportó la suma de 17 millones de dólares desde una cuenta en Nueva York" y si bien, en principio, "la operación es limpia", continúan investigado de qué trata dicho aporte.