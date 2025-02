El furioso posteo del padre de Paredes sobre su frustrada vuelta a Boca.

El padre de Leandro Paredes, Daniel Paredes, disparó munición gruesa con relación a la frustrada vuelta del mediocampista de la Selección Argentina a Boca Juniors. En medio de los rumores acerca de la decisión en el mercado de pases por parte del volante de 30 años que juega en Roma de Italia, "Dani" recurrió a su cuenta de Instagram (@danielparedes1967) para replicar el mensaje de un perfil de fanáticos de "Lea".

En la historia se aprecia al ex PSG haciendo el típico gesto de "callarse", con la camiseta de la "Albiceleste" puesta, y agregaron: "No se olviden de comer fruta, tomar agua y cerrar el orto cuando no saben". Si bien no está claro a quién se refirió el hombre de 57 años, se deduce que fue directamente direccionado a algunos hinchas o a parte de la prensa deportiva, que durante el lunes 3 de febrero del 2025 aseguró que se cayó el regreso de "Lea" al "Xeneize" y todo dependerá de lo que ocurra en el mercado de mediados de año.

Claudio Ranieri, DT de Roma, descartó que Paredes se vaya y le dio la peor noticia a Boca: "Marketing"

"¿Alguien pidió irse?", fue la pregunta de uno de los periodistas al entrenador luego del 1-1 como local frente al líder Napoli, por la fecha 23 de la Serie A de Italia. Casi enojado, el entrenador respondió: "No, no vino nadie. Lo hubiera acompañado al aeropuerto... (risas)". "Necesitamos vender diarios y hacer algo de marketing en los medios. Nadie quiere irse, todos están bien", cruzó a la prensa finalmente.

En el mencionado encuentro, "Lea" ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo por Manu Koné. Al igual que su compatriota Paulo Dybala, el volante de contención suele ser parte del recambio en el plantel y necesita tener continuidad de cara al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

La picante historia de Paredes contra algunos hinchas de Boca: "Hay cada pelotudo"

En su cuenta oficial, el futbolista compartió la historia de Instagram (@leoparedes20) que publicó en primera instancia su esposa Camila Galante. "No juzgues a una persona sin saber la verdad. Cuánto pelotudo suelto", soltó. "Las cosas como son. Te amo", acotó Paredes al respecto. Este posteo causó todo tipo de reacciones y le puso más misterio a su potencial regreso a Boca.

Leandro Paredes ya había replicado otra storie polémica contra algunos hinchas de Boca.

