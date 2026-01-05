Tenía cáncer: dolor por la muerte de un querido actor a los 74 años.

La industria del cine amaneció este lunes con una noticia devastadora. Una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la cultura oriental, cuya trayectoria abarcó más de 60 años ininterrumpidos frente a las cámaras, falleció a los 74 años. Conocido por su imagen pública gentil, su talento versátil y una vida privada alejada de los escándalos, su muerte marca el fin de una era dorada para el cine de su país.

Se trata de Ahn Sung-ki, la superestrella de Corea del Sur apodada cariñosamente como "El Actor de la Nación". Según confirmaron fuentes oficiales del Hospital Universitario Soonchunhyang de Seúl y su agencia de representación, Artist Company, el intérprete falleció luego de una dura batalla de varios años contra un cáncer de sangre.

El adiós de un presidente y un récord inigualable

El impacto de su muerte fue tal que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, emitió un comunicado inmediato expresando sus condolencias. "Ya extraño su cálida sonrisa y su voz gentil", escribió el mandatario en su cuenta de Facebook.

Dolor por la muerte de Ahn Sung-ki a los 74 años.

Ahn debutó como niño prodigio en 1957, se retiró para estudiar vietnamita en la universidad y, tras no conseguir empleo corporativo, regresó a la actuación en 1977 para convertirse en leyenda. Protagonizó éxitos como Good, Windy Days, Two Cops y Silmido. Su talento lo llevó a ganar cinco veces el premio Grand Bell (el equivalente al Oscar en Corea) a mejor actor, un récord que nadie pudo igualar hasta la fecha.