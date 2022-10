El calvario que vivió un jugador de Boca durante el torneo: "Meses difíciles"

El calvario de un jugador de Boca que se conoció tras el campeonato de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. La historia contada por el protagonista.

Boca acababa de salir campeón de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino y la historia de un jugador conmovió desde el campo de juego de La Bombonera. Uno de los titulares habituales del equipo dirigido por Hugo Ibarra se soltó y detalló la crisis que vive en el plano familiar, pero que comenzó en medio del torneo.

Se trata nada de Juan Ramírez, el mediocampista que llegó al club desde San Lorenzo y todavía no pudo mostrar su mejor versión. En el diálogo con TNT Sports, el protagonista aseguró que su madre transita por un momento muy delicado de salud. Desde hace varios meses, el mediocampista es uno de los jugadores elegidos por Juan Román Riquelme y que fue compañero en 2014.

El drama de Ramírez, campeón con Boca: "Mi mamá está enferma"

En la entrevista con el canal de televisión del pack fútbol, el volante zurdo reveló: "Mi mamá está enferma, se operó hace poco". Además, profundizó con el recuerdo de que "fueron meses difíciles para la familia", aunque resaltó que "hay que seguir adelante". Además, el ex Argentinos Juniors y Talleres de Córdoba opinó que "la gente no se da cuenta, pero repercute en el rendimiento". Al mismo tiempo, explicó que observar a su madre en este momento es muy fuerte: "Ver que se le cae el pelo es algo que no se lo deseo a nadie".

Para el repaso de su irregular 2022, el jugador repasó que tuvo "muchas lesiones" y amplió: "La enfermedad de mí mamá, que me jugó una mala pasada en lo personal". También reconoció que a veces el deportista de alto rendimiento "piensa que entra a la cancha y se le pasa todo, y no es así".

Mano a mano con ESPN, Ramírez admitió: “Y nada, me costó muchísimo, pero bueno... Ya la operaron, así que ojalá que esté todo bien". El mediocampista de Boca aclaró que ella "está en casa, no pudo venir porque tiene los puntos" y agregó: "La verdad es que quiero que se mejore. Quiero agradecerle a mi familia, a mi señora, a mi hija, mis hermanos, a mi viejo que siempre está conmigo, con ellos que siempre están”. “No se lo deseo a nadie. A veces vas a entrenar sin ganas... Tengo el apoyo de mi familia, que son de oro. Gracias a ellos puedo seguir adelante”, insistió el futbolista.

La crisis de Ramírez, de Boca.

Ramírez, de Boca, detalló su lesión y le agradeció a Juan Román Riquelme

El protagonista reconoció que no está al ciento por ciento desde lo físico: "Desde febrero que tengo el tobillo con una lesión, la estoy llevando. También tengo el glúteo que me jode, pero bueno. Quiero estar los minutos que me toque". Por último, elogió al vicepresidente y máximo ídolo de la historia de la institución: "Román y todo el club se portaron de maravillas desde que se enteraron lo de mi mamá. Me ayudaron en todo momento y siempre voy a estar agradecido a ellos, que me dieron un lugar. Ahora renové, estoy muy contento y quiero aportar lo máximo".