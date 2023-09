El brutal ataque a Edinson Cavani por su bajo nivel en Boca: "Es el hermano"

El brutal ataque a Edinson Cavani por su bajo nivel en Boca, donde solamente marcó un gol en seis partidos oficiales. El cruce al delantero porque no está a la altura de las expectativas.

El Boca de Jorge Almirón ganó solamente uno de los últimos ocho partidos oficiales y Edinson Cavani no marca la diferencia que se esperaba desde su llegada. El delantero uruguayo de 36 años todavía no mostró su mejor versión, por lo que ya empezaron los cuestionamientos hacia el "Matador", quien anotó apenas un gol en seis partidos oficiales con la camiseta del "Xeneize".

Uno de ellos fue Federico "Negro" Bulos, panelista del programa ESPN F90 que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo. El periodista deportivo cruzó al charrúa, sostuvo que parece que es "el hermano" quien está dentro de la cancha y le pidió que eleve el nivel cuanto antes de cara a la semifinal de la Copa Libertadores 2023 frente a Palmeiras de Brasil.

El Negro Bulos atacó a Cavani por su bajo nivel en Boca: "Me da pena"

El relator fue muy crítico con el uruguayo por su mediocre desempeño en La Ribera, donde apenas le hizo un gol a Platense por la Copa de la Liga Profesional en la Bombonera. Crudo y sincero al mismo tiempo, el platense disparó en F90: "Hay que chequear que sea Cavani, que sea Edinson este que está acá...".

Ante la sorpresa y el rechazo de sus compañeros, incluido el "Pollo" Vignolo, el panelista arremetió: "¡Parece el hermano de Cavani, no parece Edinson! ¡Parece el hermano! Y este es grande, eh". Cuando Carlos "Mono" Navarro Montoya le pidió que fuera más respetuoso con el mundialista, Bulos reaccionó: "¿Pero vos lo viste, qué le pasa?". Además, pidió que "si es extraordinario, que arranque, eh" y profundizó: "No nos enteramos de cómo juega porque no toca la pelota. ¡No toca la pelota, está clarísimo que no la toca!".

Cavani, flojo por ahora en Boca.

En la misma línea, el "Negro" protestó porque según él "no es solamente que el equipo lo tiene que abastecer" y amplió: "Me da pena que no pueda... Cuidado que no alcanza, eh". Cuando la mayoría de los presentes le salieron al cruce, su colega Morena Beltrán lo defendió: "Lo que dice Fede, que es algo que se respira en las redes sociales, es que se esperaba que hiciera una diferencia mayor...". "¡Algo! ¡Pateá al arco, bajá una pelota de cabeza!", gritó Bulos. "Si vos mirás la carrera de Cavani, está acostumbrado a jugar con otro 9", acotó Beltrán

"Bueno, todo lo que ustedes quieran, pero ayer no era él, era el hermano", se fastidió el "Negro" por la floja producción de "Edi" contra Almagro por la Copa Argentina. "¡No tocó la pelota! Abajo del arco le erró a la pelota... ¡Dale! Porque sino yo soy el malo. Bueno, ustedes piensen lo que quieran. Para mí es un jugador de una jerarquía extraordinaria, pero ayer no hizo ningún movimiento. Lo vi los 90 minutos", se quejó. "Evalualo contra Palmeiras, no ahora", le pidió Vignolo. "Bueno, solamente te prendo la luz de alarma... Nada más". "No me prendas nada", lo retó el conductor finalmente.