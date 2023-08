Buena noticia para Almirón: Boca le renovó a un referente del plantel

El "Xeneize" informó a través de sus redes sociales lo que muchos hinchas estaban esperando.

Boca Juniors se prepara para la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional y, en el medio, le dio una gran noticia a sus hinchas. El club informó a través de las redes sociales que Marcos Rojo renovó su contrato, cuando se especulaba con una posible salida a fin de año.

Luego de haber estado casi ocho meses fuera de las canchas por la rotura del ligamento anterior de su rodilla derecha, el central izquierdo volvió a la actividad pero sufrió lesiones musculares consecutivas que pusieron en duda su contunuidad en el "Xeneize". Sin embargo, luego de un viaje a Miami donde hizo una puesta a punto especial, Rojo regresó a su antiguo nivel y ahora el club lo recompensó.

La renovación de Rojo en Boca Juniors

Los últimos dos encuentros de Copa Libertadores, el defensor de 33 años los disputó desde el arranque y, en líneas generales, tuvo buenos rendimientos que convencieron tanto al cuerpo técnico como al Consejo de Fútbol. Si bien algunos directivos habían deslizado la pasada semana que habría novedades con respecto a su futuro, se terminó de confirmar este viernes.

En sus cuentas oficiales de redes sociales, Boca publicó la extensión del vínculo con Rojo, que finalizaba en junio de 2023. "Marcos Rojo, acompañado por Marcelo Delgado del Consejo del Fútbol, firmó la extensión de su contrato hasta diciembre 2025. ¡Vamos, Capitán!", se lee en el posteo de Twitter, junto a una imagen en la que están Rojo y el "Chelo". De esta forma, el jugador surgido de Estudiantes de La Plata continuará ligado a Boca al menos por dos años y medio más.

Boca reveló lo que todos pensaban sobre la lesión de Valentín Barco

Boca se prepara para enfrentar a Sarmiento el próximo domingo, pero recibió una mala noticia pensando en la revancha con Racing. El "Xeneize" informó qué tipo de lesión tiene Valentín Barco y todo indica que podría perderse el duelo clave por Copa Libertadores.

La imagen de Barco yéndose de La Bombonera con una evidente molestia al caminar, dio indicios que el panorama de su lesión no era para nada optimista. En los últimos partidos, el "Colo" se convirtió en una de las piezas clave en el equipo de Jorge Almirón y ahora el entrenador deberá prender velas de cara a lo que viene.

Menos de 24 horas después del encuentro frente a la "Academia", el talentoso zurdo se realizó los exámenes médicos para constatar el problema físico que padeció y el resultado de los mismos no fue satisfactorio. "Valentín Barco: lesión muscular grado 1/2 del músculo psoas ilíaco izquierdo. Depto. Médico Fútbol Profesional", informó Boca en las redes sociales sobre el jugador de 19 años.

Si bien el club no aclaró cuánto tiempo le llevará recuperarse de la lesión, todo indica que, como mínimo, serán entre 10 y 14 días, por lo que no llegaría a estar en condiciones para estar presente en el "Cilindro" el próximo miércoles 30 de agosto. De todas maneras, aunque no parezca sencillo, el cuerpo técnico hará hasta lo imposible para que Barco pueda recuperarse y jugar el encuentro de vuelta.

En caso de que Barco no logre curarse de su desgarro, Almirón cuenta con varias alternativas para su posición. Uno de los posibles reemplazantes podría ser Marcelo Saracchi y adelantar en el campo al colombiano Frank Fabra, o jugársela por Exequiel Zeballos o Lucas Janson desde el inicio, y así conformar un ataque más potente.