Boca ya piensa en otros arqueros para reemplazar a Agustín Rossi

Boca dio por terminada la negociación con Agustín Rossi luego de que el arquero no aceptara la propuesta para la renovación del contrato que vencerá el 30 de junio de 2023. Por lo tanto, la directiva encabezada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, junto con el Consejo de Fútbol, ya tienen en mente a los probables reemplazantes del portero de 26 años.

Por estas horas, el futuro del ex Chacarita es una incógnita: no se sabe si atajará contra Platense y ni siquiera si continuará o no en la institución de La Ribera. En esta línea, trascendieron ciertos nombres que evalúan en "El Xeneize" más allá de que están Javier García y el juvenil Leandro Brey en el plantel profesional.

Boca piensa en otros arqueros por si Rossi no renueva: la lista

Sergio "Chiquito" Romero

El club viene sondeando al exarquero de la Selección Argentina desde 2017, según él mismo reveló la semana pasada. El misionero de 35 años se encuentra en libertad de acción tras haber dejado Manchester United y se entrenó en forma individual durante algunos días en el predio Tita Mattiussi, de Racing. Incluso, fue sincero: "Nunca descarto una propuesta del fútbol argentino. Cuando llegan las ofertas, las analizo en familia y ahí decido".

"Me llamó Guillermo (Barros Schelotto) una vez para Boca, pero en ese momento era muy difícil venir. Estaba en el Manchester con (José) Mourinho, que me quería y jugaba". "Ellos tienen a Rossi y yo no estoy con la idea de tapar a arqueros más jóvenes", se desligó de la cuestión. "Se han comunicado preguntando cómo es la situación porque saben que soy jugador libre", puntualizó.

En este sentido, dio prácticamente por cerrada la posibilidad de recalar en Brandsen 805: "Hace unas semanas descarté tres de Arabia y, como en la familia son muchas mujeres, es complicado ir a esos destinos". "Primero quiero tener el alta médica y después mi idea es volver a Europa", reconoció.

Chiquito Romero siempre fue buscado por Boca.

Nahuel "El Patón" Guzmán

El rosarino de 36 años está en Tigres de México desde 2014 y no vería con malos ojos cambiar de aire. Si bien el salario del ex Newell´s y Selección es imposible para "El Xeneize" en la actualidad, la oportunidad del futbolista de jugar por primera vez en un grande de su país podría inclinar la balanza.

Pedro Gallese

El jugador de 32 años se encuentra en Orlando City de la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos. El guardavalla de la Selección de Perú señaló acerca de su futuro: "Quieren que me quede (en Orlando), pero todavía hay que conversar. He tenido dos años buenos, llegué y el equipo clasificó a los play-off. Quiero llegar a la final o ser campeón con Orlando". En este caso, "El Xeneize" podría igualar o hasta mejorar el sueldo que percibe en Norteamérica.

Rodrigo Rey

Surgido en River aunque sin continuidad en Núñez, el de Gimnasia de La Plata es uno de los que más interesa en Boca. Los buenos rendimientos en las últimas dos temporadas hicieron que desde La Ribera lo miraran con buenos ojos. Es el más accesible en el mercado y, con 31 años, está en la edad ideal para un arquero.

Sergio Rochet

El portero de 29 años es el uruguayo con más minutos consecutivos (1.064) en la historia sin recibir goles. Con pasado en Europa y hoy en Nacional de su país natal, en este 2022 se convirtió en el titular de la Selección por encima de Fernando Muslera. Si bien es el que tiene una mayor proyección, "El Bolso" pediría alrededor de diez millones de dólares para dejarlo salir.