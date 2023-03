Boca: la historia del belga que jugó con Bianchi y sorprendió a todos

La historia del exfutbolista belga que jugó en Boca con Carlos Bianchi como DT y sorprendió a todos en el fútbol argentino. El recuerdo del extraño caso de Mikael Yourassowsky.

Boca ha tenido a varios europeos en su plantel a lo largo de la historia, entre los que se encontró el belga Mikael Yourassowsky. El exlateral izquierdo tiene actualmente 40 años y fue una de las grandes sorpresas del "Xeneize" en el mercado de pases de comienzos de 2002, cuando llegó al club con apenas 19 de edad. Había pasado por las divisiones menores de Anderletch, uno de los grandes de su país natal, y estuvo cuatro meses a prueba en Barcelona.

El trasfondo señala que el representante del joven era el argentino Antonio Rubulotta, quien lo convenció de que fuera a probarse a la institución de La Ribera. Si bien debutó oficialmente recién el 20 de junio de 2004 con Carlos Bianchi como entrenador, en una entrevista con el portal deportivo Olé en aquel entonces reconoció: "Mi sueño es jugar, algún día, con el primer equipo. De todos modos, es una escuela extraordinaria y me servirá para el resto de mi carrera".

Definido por algunos de sus técnicos en las inferiores como "bastante habilidoso y agresivo en la marca para recuperar la pelota", su estreno con estos colores fue gracias que "El Virrey" colocó a una formación alternativa tres días antes de la final de ida de la Copa Libertadores frente a Once Caldas de Colombia. Con el número 36 en la espalda, el zurdo ocupó el lugar de Clemente Rodríguez ante Colón de Santa Fe, en el partido por el Torneo Clausura que terminó 0-0 en La Bombonera.

La historia de Mikael Yourassowsky, el belga que jugó en Boca.

Tras aquel estreno aceptable con la camiseta de Boca, Bianchi lo elogió en la conferencia de prensa y manifestó que "Mikael es un chico bastante sano, que no tuvo la preparación de un futbolista argentino. Tuvo una buena actuación: mostró frialdad, garra y buen manejo de la pelota". Más tarde, también participó de la derrota 1-0 contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y de un amistoso de pretemporada ante Chivas de México. Con apenas tres partidos en el primer equipo, luego se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla, cuando volvió de la lesión no fue más considerado y se marchó de la Argentina.

A partir de ese entonces, Yourassowsky jugó en clubes menores de España (Pontevedra), Grecia (Kerkyra, Ethnikos y Xhanti), México (Mexiquense), Croacia (Rijeka), Canadá (Toronto) y Bélgica (Dender), donde se retiró en 2015 a los 32 años. En el diálogo con Olé, el exfutbolista reconoció entre risas: "Al principio no mne gustaba el mate, después me acostumbré, pero a veces me quemo la lengua con el agua". El belga fue el protagonista de una de las tantas curiosas historias del fútbol argentino.