Boca Juniors vs Defensa y Justicia por Torneo Clausura: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors buscará volver a la senda del triunfo cuando visite a Defensa y Justicia este sábado en Florencio Varela, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El Xeneize llega tras empatar 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera, un resultado que se sintió como derrota sobre el final, mientras que enfrenta la incertidumbre sobre la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco debido a su internación hospitalaria y la baja confirmada de Carlos Palacios por lesión.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Defensa y Justicia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Defensa y Justicia?

El partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura se jugará este sábado 27 de septiembre de 2025, a partir de las 19 (hora argentina) en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina y el árbitro principal del partido será Jorge Baliño. Una particularidad de este encuentro es que Boca podrá llevar público visitante al estadio del Halcón.

El conjunto de La Ribera llega a este compromiso tras el empate 2-2 con sabor a derrota ante Central Córdoba en La Bombonera, resultado que frenó una racha positiva que había incluido tres triunfos consecutivos ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi. Pese a algunas críticas por ciertos rendimientos individuales, el cuerpo técnico quedó conforme con lo producido por el equipo frente al Ferroviario, aunque tendrá que lidiar con una baja obligada para este encuentro.

La situación de Miguel Ángel Russo genera incertidumbre en el Xeneize, ya que el entrenador continúa hospitalizado realizándose distintos estudios programados. Por esta razón, su presencia en Florencio Varela es una incógnita y hay chances de que Claudio Úbeda esté en el banco de suplentes dirigiendo al equipo. Además, Carlos Palacios sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo durante la práctica del jueves y no podrá estar disponible, siendo Alan Velasco su probable reemplazante.

En cuanto a su situación en el torneo, Boca ocupa el cuarto puesto de la Zona A del Clausura con 14 puntos en nueve partidos. Si bien los empates posteriores contra Rosario Central y Central Córdoba frenaron su ascenso en la tabla del grupo, en la tabla anual se mantiene en el segundo puesto, igualado con Rosario Central (que tiene un partido menos), ubicándose en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Por su parte, Defensa y Justicia no llega en su mejor momento al encuentro, acumulando dos derrotas consecutivas que han complicado sus aspiraciones en el torneo. El Halcón cayó ante Estudiantes en UNO y posteriormente perdió de local frente a Platense, resultados que pusieron en duda el trabajo de Mariano Soso y la capacidad del equipo para mantener su lugar entre los clasificados.

El conjunto de Florencio Varela ocupa el octavo puesto de la Zona A del Clausura con 12 unidades, siendo por ahora el último clasificado a los octavos de final del torneo. Sin embargo, la situación es más compleja cuando se analiza la tabla anual pensando en ingresar a copas internacionales, ya que se encuentra a ocho unidades de Huracán, el equipo que actualmente marca el corte para ingresar a la próxima Copa Sudamericana. Esta realidad obliga al Halcón a sumar de a tres para no complicar sus objetivos de temporada.

Formaciones probables de Defensa y Justicia y Boca Juniors

El técnico de Defensa y Justicia, Mariano Soso, repetiría el equipo que enfrentó a Estudiantes manteniendo el esquema de cinco defensores que ha caracterizado al Halcón en esta etapa del torneo. El entrenador apostaría por dos volantes de contención en Lucas González y Kevin Gutiérrez, mientras que Abiel Osorio y Juan Gutiérrez actuarían como volantes ofensivos detrás de Juan Miritello como referencia de área.

En el arco se mantendría Enrique Bologna, quien ha sido una de las figuras más estables del equipo en lo que va del Clausura. La línea de cinco defensores estaría conformada por Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado y Alexis Soto, buscando dar solidez defensiva ante un Boca que necesita volver al triunfo.

En cuanto a Boca Juniors, Miguel Ángel Russo realizaría un único cambio obligado por la lesión de Carlos Palacios, quien sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo. Su reemplazante será Alan Velasco, quien había sido especulado junto a Williams Alarcón pero finalmente el ex Dallas pica en punta para ocupar la banda izquierda del ataque xeneize.

En el arco se mantendría Agustín Marchesín, mientras que la defensa continuaría con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco tras una acumulación de buenas presentaciones. En el mediocampo, Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia ocuparían el doble cinco, con Brian Aguirre como extremo derecho. En el ataque, Russo volvería a apostar por el doble nueve con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Probable formación de Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez.

Probable formación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Defensa y Justicia vs Boca Juniors: Ficha técnica