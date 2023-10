Boca Juniors recibió la mejor noticia de una de las joyas del plantel

Jorge Almirón podría contar con el regreso de un juvenil que tuvo un gran 2022 en Boca.

Boca Juniors ya se enfoca en la Copa de la Liga y, tras el pase a la final de la Libertadores, Jorge Almirón tuvo una gran noticia en el plantel. Luca Langoni se recuperó del desgarro y podría jugar ante Belgrano de Córdoba.

Tras el regreso de San Pablo y contar con un día de descanso, el plantel retomó los entrenamientos en el predio de Ezeiza para empezar a preparar el encuentro del próximo martes, ante el "Pirata". Con todos los jugadores disponibles, Almirón planea varios cambios para viajar a Córdoba y, uno de ellos podría ser el juvenil de 21 años.

La buena noticia de Langoni en Boca

Aunque todavía no paró el probable equipo en las prácticas, todo indica que el DT hará un mix entre los que derrotaron a Palmeiras en Brasil y otros que no tuvieron protagonismo. Entre las posibilidades aparece Langoni, que se recuperó definitivamente de su cuarta lesión muscular grado II en el isquiotibial derecho.

El delantero venía entrenando a la par de sus compañeros desde hacía algunas semanas. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiso apurar su vuelta para trabajar también la parte mental y que no volviera a padecer otro problema muscular. Si bien no parece probable que ocupe un lugar desde el inicio el martes, lo cierto es podría ingresar algunos minutos desde el banco de suplentes.

Langoni se recuperó de la lesión y podría jugar ante Belgrano.

Además, otros futbolistas que contarían con descanso serían Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra y "Pol" Fernández, quienes terminaron con molestias físicas el encuentro ante el "Verdao" y los resguardarían por precaución. En ese caso, Bruno Valdéz, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi y Jorman Campuzano serían sus reemplazantes, para buscar encarrilar el torneo local.

Millones de dólares: el gran premio que ganó Boca por llegar a la final de la Libertadores

Boca Juniors consiguió el tan ansiado pase a la final de la Copa Libertadores, pero las buenas notician no termian ahí. El "Xenieze" embolsará una importante cifra de millones de dólares en premios, provenientes de la CONMEBOL, que se suma a los que ya había obtenido en las fases anteriores de la competción.

El torneo internacional más importante de Sudamerica reparte, en total, 207.800.000 de dólares, lo que significa un 21% de aumento con respecto a la edición 2022. Parte de todo ese dinero se fue repartiendo en base a los resultados de cada equipo y, claramente, los que más recibieron son los que fueron pasando de ronda, como el caso del club argentino.

Luego del histórico triunfo en el Allianz Parque de San Pablo, a través de los penales, Boca se aseguró 7 millones de dólares por el solo hecho de alcanzar el aprtido definitorio, que se jugará el 4 de noviembre en el mítico Maracaná. A dicho número, que impacta en cualquier latitud sudamericana, hay que agregarle los 16.450.000 que ya había recaudado desde el comienzo del torneo hasta semifinales.

Los millones que le ingresarán a Boca por Copa Libertadores.

Pero las cifras exorbitantes no finalizan ahí y la dirigencia "Azul y Oro" podría sonreír aún más. En caso que los dirigidos por Jorge Almirón venzan a Flumiense en Río de Janeiro, a Boca le ingresarán 11 millones de la moneda estadounidense, lo que, en dicho caso, la cifra final superaría los 27 millones de dólares. Vale aclarar que, en cualquiera de los casos, la transacción es en forma directa de la CONMEBOL hacia cada club, sin que intercedan las asociaciones de cada país.