Boca campeón cargó a Oscar Ruggeri: la picante burla en las redes sociales

Boca cargó a Oscar Ruggeri tras el título de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. La picante burla en las redes sociales.

Boca se burló de Oscar Ruggeri en Twitter, apenas consumado el título en la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Desde el club se mofaron del "Cabezón" después de que haya dicho en ESPN, tras una entrevista al juvenil Luca Langoni, que los jugadores tienen que saber hablar en inglés.

Por lo tanto, los de La Ribera hicieron un posteo con el delantero de sus divisiones inferiores como protagonista y un mensaje en dicho idioma, por lo que muchos interpretaron que era un mensaje indirecto contra el exjugador, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986. Ruggeri es considerado por algunos hinchas de Boca como "un traidor" por haber pasado directamente a su archirrival River en 1985.

La cargada de Boca a Ruggeri en Twitter: "We are the champions"

Menos de una hora y media después de la consagración ante Independiente en La Bombonera, desde la cuenta de la aplicación del pajarito (@BocaJrsOficial) postearon a las 20.26 horas del mismo domingo 23 de octubre de 2022: "We are the champions, my friends (somos los campeones, mis amigos)". Más allá de la cita a la famosa canción lanzada en 1977 por la banda británica Queen, la inscripción pareció un "palito" al exfutbolista del club, ya que la foto elegida fue precisamente la de Langoni levantando el trofeo en el campo de juego.

El festejo de Langoni en Instagram por Boca campeón.

Qué dijo Ruggeri sobre Langoni en Boca

Luego de la victoria del conjunto de Hugo Ibarra ante Gimnasia en La Plata por 2-1 con el gol del juvenil, el excentral había protagonizado una insólita queja en ESPN. Tras haber emitido una breve entrevista a la gran revelación del torneo, cuando el programa volvió al estudio el panelista aseguró: "Yo, como periodista, le hubiese hecho una pregunta en inglés. Si no me sabe responder, es una falla del club".

Además, "El Cabezón" consideró que los futbolistas en la actualidad "tienen que hablar inglés urgente" y así lo argumentó: "¿Sabés por qué te digo? Porque todos los clubes ingleses, que son los que ponen el billete groso, los tienen agendados a todos". Entonces, especuló acerca de Langoni que "si a este chico lo llaman de Inglaterra, él contesta y ya está".

Las indirectas de Boca en Twitter

Por último, la institución de La Ribera estuvo bastante picante con otras publicaciones en la misma plataforma. Allí hubo mensajes y chicanas de todo tipo con frases irónicas como "seremos menos malos que los demás", "pobre del que quiera robarnos la ilusión", "domingo: asado" y "crisis en Boca".