Battaglia rompió el silencio sobre el Boca Juniors de Hugo Ibarra: "Tiene que mejorar"

El exentrenador del "Xeneize" habló sobre el rendimiento del equipo y puso en duda si el "Negro" está en el cargo que deseaba ocupar.

Sebastián Battaglia se refirió este miércoles al trabajo que viene realizando Hugo Ibarra en Boca Juniors y le dejó un consejo al entrenador en medio de las críticas que recaen sobre él. Además, reconoció qué relación tiene con el "Negro" en la actualidad y dio detalles de las charlas que tenía con el Consejo de Fútbol.

El presente de Boca no es el imaginado luego de consagrarse campeón de la Liga Profesional 2022. Tras dos derrotas consecutivas, con un flojo rendimiento del equipo ante Banfield e Instituto, Battaglia dio su opinión sobre el complejo momento que está viviendo Ibarra y consideró que el nivel debe mejorar.

Qué dijo Sebastián Battaglia sobre el presente de Hugo Ibarra al mando de Boca Juniors

Battaglia habló del rendimiento del Boca de Ibarra.

En diálogo con el programa Boca de selección, Battaglia opinó sobre el presente del equipo de Ibarra. "No pudo encontrar el funcionamiento más allá de que ganó partidos, pero esto es fútbol y puede cambiar. No hay dudas que tiene que mejorar. Hugo está en un club en el que todos son técnicos de Boca, todos opinan y la figura del entrenador se hace cada vez más observada, por eso tiene que encontrar su manera y el estilo de técnico que quiere ser", concluyó el exentrenador "Xeneize".

Battaglia, que se marchó del club luego de quedar eliminado ante Corinthians por Copa Libertadores en 2022, se mostró inseguro sobre si el "Negro" deseaba realmente ser el entrenador de Boca en algún momento: "No sé si está en el lugar que quería estar, es algo que tiene que ver él. Imagino que lo estará disfrutando o no, pero lo debe responder él. En su momento por ahí no se lo veía en este lugar, pensamos que mantendría otra función donde estaba más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera, pero quizás su pensamiento cambió".

Además, el exmediocampista campeón del mundo con Boca en 2000, comentó el vínculo que tiene con su su excompañero y le dejó un consejo según la experiencia que tuvo él en Boca: "Con Hugo ahora no tengo relación, antes tenía lo laboral de estar todo el día de estar en el club y haber compartido equipo pero hoy tiene la posibilidad de estar al frente del equipo y al mando de Boca. Le diría que siga su intuición, su pensamiento y esté convencido de lo que hace. Lo que crea conveniente para el equipo, que lo pueda hacer".

Para finalizar, el santafesino no quiso entrar en polémicas sobre Ibarra tenía la experiencia necesaria para hacerse cargo del primer equipo. "No tengo que responder si está capacitado o no, seguramente debe estar haciendo su trabajo para que el equipo funcione", manifestó. Y luego, reconoció que tenía conversaciones con el Consejo de Fútbol: "Siempre hay charlas. Seguro hay cosas consensuadas y otras que no, pero está en cada uno decidir lo que piensa que es lo mejor para el equipo y uno debe estar convencido. Para eso hay un figura de entrenador que está al frente del grupo".

El encuentro con Juan Román Riquelme

Battaglia reconoció que tiene una charla pendiente con Riquelme.

Si bien su salida de Boca no fue cómo esperaba y quedaron rispideces con el Consejo, Sebastián detalló su relación con Riquelme y comentó qué le gustaría que pase con uno de los máximos ídolos del "Xeneize": "No me sentiría incómodo si compartiera un encuentro con Riquelme. Estaría bueno que haya una charla antes para aclarar algunas cosas. Me gustaría participar del partido despedida, pero es una decisión de él".