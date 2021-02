El futuro de Cristian Pavón es una verdadera incógnita. El miércoles por la mañana, el delantero se operó satisfactoriamente ambos tobillos por una fibrosis que no le permitía entrenar o jugar al fútbol con normalidad. Las discusiones con la dirigencia de Boca y el Consejo de Fútbol, comandado por Juan Román Riquelme, fueron muchas y la incomodidad del cordobés creció con el paso de los días. Ahora, tras varios meses sin declarar, su entorno rompió el silencio y el padre apuntó contra todos.

Wálter Pavón dialogó con Doble Amarilla y no dudó en responder sobre todo. "Cristian tuvo un destrato muy grande. No sé si esto caerá mal, yo quiero defenderlo porque es un chico muy sencido que no la está pasando bien con las cosas que dicen", comenzó. Además dejó en claro que él solo quiere jugar al fútbol y para eso debía intervenirse quirúrgicamente, luego de postergarlo durante más de un año. "Salió todo perfecto, le dieron el alta y a los pocos días podrá hacer tareas para fortalecer los tobillos", contó.

Recordemos que, luego de quedar afuera de los playoffs de la MLS con Los Angeles Galaxy, regresó al país pero no se presentó a entrenar con el resto de sus compañeros en la primera semana del año. Según su padre, el club le dio unos días para descansar y luego sí, afrontar la operación y posterior recuperación. "No mostraron interés por Cristian, salvo por el trabajo. Nunca le preguntaron cómo estaba, cómo se sentía o qué pensaba. Es injusto el trato porque con Boca se rompió hasta el alma", disparó.

Al mismo tiempo atacó a quienes los juzgan, aceptó que tuvo un bajón anímico y futbolístico en su momento pero aclaró que fue por algo externo -él sufrió un infarto- y comparó lo ocurrido con Santiago "Morro García". "Nadie se preocupó por él hasta que murió, ahora lo convierten en héroe. Cuando lo pudieron criticar, lo hicieron y sin medir que detrás de un futbolista hay una persona".

La relación con la dirigencia de Boca

Sin vueltas, el padre de Pavón dejó en claro que "la dirigencia no le habla" al jugador cordobés. Sobre esto, especificó que el único diálogo que tuvieron fue para coordinar la operación con el médico del club, Jorge Batista. "El último año en Boca jugó casi infiltrado, lo saben", disparó. Y rescató, por encima de todos, la figura de Miguel Ángel Russo: "Lo trató como persona, habló muy bien con él, charlaron de forma sincera y Cristian no escondió que como primer deseo prefiere seguir su carrera afuera".

No dio detalles de qué será de su futuro pero destacó la tranquilidad que consiguió en Estados Unidos, "viviendo una vida más pacífica", y remarcó que esperan que Boca acepte la nueva oferta de los Galaxy -de 10 millones de dólares por el 50% de su pase-. "No está enojado con Boca, ni siquiera es personal. Después del Mundial 2018 fue muy atacado, lo sintió en lo emocional. Lo han tratado como que tiene un balde en la cabeza o no piensa. Indigna, no hay muchos jugadores que hayan dado la talla como él", sentenció.

Pavón, denunciado por abuso sexual

La acusación se dio a conocer a principios del mes pasado. La joven Marisol Doyle denunció al jugador por abuso sexual con acceso carnal y especificó que el episodio habría ocurrido hace algunos meses en Córdoba. El delantero se presentó a declarar ante la Fiscalía de Alta Gracia y desmintió la denuncia, presentando una contradenuncia por delitos de extorsión. Sobre este tema, Wálter Pavón expresó: "Mi versión es la de un padre, uno sabe lo que ha criado. Sé lo que son mis hijos, no puede ser que venga una piba y venga con vaya a saber uno qué intenciones tiene".

Tras afirmar que en uno o dos años se conocerá la realidad, manifestó: "Personalmente, considero que más que de abuso, el tema es económico". Mientras que sentenció sobre su hijo y otra vez, apuntó contra el Consejo de Fútbol: "Está amargado, ¿vos viste lo que pasó con los dos pibes de Vélez? Es una situación parecida. ¿Te pensás que desde Boca le preguntaron algo para ver si es mentira o verdad? Es jugador, no un número en una planilla".