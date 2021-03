Riquelme fue uno de los apuntados por los hinchas de Boca en las redes

En Boca no son meses tranquilos. Pese a que conquistó la Copa Diego Armando Maradona hace poco tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo afronta un difícil momento: además de que circulan versiones de conflicto entre el plantel y la dirigencia, no juega bien y, para colmo, anoche apenas pudo ganarle a Claypole, club que milita en la Primera C del fútbol argentino. Como consecuencia, varios hinchas apuntaron contra el vicepresidente 2°: "Andate, Riquelme". Y los memes por parte de los fanáticos de River no tardaron en aparecer en Twitter...

El flojo nivel que el Xeneize presentó en el estadio de Lanús, hizo encender las alarmas en el club. Claypole dominó el encuentro durante los primeros 30 minutos, logró ponerse en ventaja con el gol de Leonel Rubén Landaburu, pero en la segunda parte Sebastián Villa y Gonzalo Maroni terminaron dando vuelta la historia. Sin embargo, sobre el final del encuentro, el humilde equipo de la C estuvo muy cerca de igualarlo.

Como consecuencia, los fanáticos de Boca estallaron de furia en las redes sociales y dispararon contra el cuerpo técnico y jugadores. Aunque, de manera sorpresiva, el que también sufrió varios reproches fue nada menos que Juan Román Riquelme, vicepresidente 2° y máximo ídolo de la institución.

Boca evitó el papelón contra Claypole

Asimismo, y aprovechando la ola de pedidos de los hinchas del Xeneize para que Riquelme renuncie, los fanáticos de River realizaron una serie de memes y publicaciones burlándose del eterno rival.

Las reacciones de los hinchas de Boca tras el partido vs. Claypole y el pedido de renuncia para Riquelme:

Las reacciones y memes de los hinchas de River burlándose de Boca: