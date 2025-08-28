Betis vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

El duelo entre Betis y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Benito Villamarín desde las 14:00 (hora Argentina), el domingo 31 de agosto.
Así llegan Betis y Athletic Bilbao
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
En su visita anterior, Betis empató por 1 con Celta.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao venció en casa a Rayo Vallecano por 1 a 0.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 2-2.
El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Villarreal
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|Barcelona
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Real Madrid
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|5
|Athletic Bilbao
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|6
|Betis
|5
|3
|1
|2
|0
|1
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 4: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Athletic Bilbao, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas