Betis vs Athletic Bilbao

Betis vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

28 de agosto, 2025 | 10.57

El duelo entre Betis y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 3 se disputará en el estadio Benito Villamarín desde las 14:00 (hora Argentina), el domingo 31 de agosto.

Así llegan Betis y Athletic Bilbao

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En su visita anterior, Betis empató por 1 con Celta.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció en casa a Rayo Vallecano por 1 a 0.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Villarreal622007
2
Barcelona622004
3
Real Madrid622004
5
Athletic Bilbao622002
6
Betis531201
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas
