Argentinos Juniors vs Belgrano por Copa Argentina: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Belgrano y Argentinos buscan un lugar en la final de la Copa Argentina

Argentinos Juniors y Belgrano lucharán hoy por un lugar en la final de la Copa Argentina, en un duelo que enfrentará a dos equipos que buscan alcanzar esta instancia por primera vez en su historia. El Bicho llega con la importante novedad de Sergio "Chiquito" Romero, quien fue incorporado recientemente tras la lesión de Diego Rodríguez y cuya experiencia podría ser determinante en una hipotética definición por penales. Por su parte, el Pirata viene de obtener un triunfazo ante Boca en el Clausura y se mantiene con ilusiones tanto en el campeonato como en el torneo más federal del país.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentinos Juniors y Belgrano, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentinos Juniors y Belgrano?

El partido entre Argentinos Juniors y Belgrano por la semifinal de la Copa Argentina se jugará este jueves 23 de octubre de 2025, a partir de las 21:10 horas (hora argentina) en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y será transmitido en vivo por TyC Sports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de TyC Sports Play.

El conjunto de La Paternal llega a esta instancia tras alcanzar las semifinales por tercera vez en su historia y por primera vez en los últimos cuatro años. En el Clausura, el equipo dirigido por Nicolás Diez viene de imponerse 3-1 a Newell's, resultado que lo ubicó en la tercera posición tanto en su zona como en la tabla anual, lo que le permite aspirar a la clasificación a copas internacionales en 2026. Esta campaña representa una oportunidad histórica para el Bicho de conquistar un título que nunca ha ganado.

Para llegar a las semifinales, Argentinos Juniors superó a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0), mostrando solidez a lo largo de su recorrido en el torneo. La principal novedad en el plantel es la incorporación de Sergio "Chiquito" Romero, quien llegó tras la baja por lesión del Ruso Diego Rodríguez. La presencia del experimentado arquero campeón del mundo es vista como un factor clave, especialmente considerando su reconocida efectividad en tandas de penales. La principal incógnita en la alineación del cuadro de La Paternal radica en la elección entre Lucas Gómez o Federico Fattori para ocupar un lugar en el mediocampo.

Un dato relevante es que el Bicho fue eliminado sin convertir goles en los dos antecedentes contra rivales cordobeses por la Copa Argentina: cayó por penales ante Sportivo Belgrano de San Francisco (4-2, luego de igualar 0-0 en los 90 minutos) por los 24avos de Final de la temporada 2012-2013 y perdió por 1-0 frente a Instituto en 32avos de Final de la edición 2017. Este historial representa un desafío adicional para el equipo porteño, que buscará revertir esta estadística ante otro conjunto cordobés.

Por su parte, Belgrano viene de obtener un triunfazo en el Clausura tras derrotar 2-1 a Boca en La Bombonera y se volvió a meter dentro del top 8 del certamen. Más allá de que se convirtió en un equipo regular y firme a falta de tres fechas y se ilusiona con los playoffs, el principal objetivo que tiene el Pirata es la Copa Argentina, ya que está a dos partidos de un título inédito en su historia. El equipo dirigido por el Ruso Zielinski mantiene la ambición en ambos frentes, aunque la copa federal representa la posibilidad de un logro histórico.

El recorrido de Belgrano hasta esta instancia ha estado marcado por una campaña sólida, dejando en el camino a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell's. La vez anterior que disputó una semifinal fue en 2016, cuando cayó 2-0 ante Rosario Central. Una de las novedades en la formación será el regreso de Franco Jara, quien se ausentó en el último partido contra Boca por precaución, pero ya se encuentra recuperado y volvería a la titularidad para liderar el ataque del conjunto cordobés. Un dato estadístico destacado es que los 11 tantos acumulados por Belgrano en la presente campaña de Copa Argentina equivalen a los convertidos por el Pirata desde los 16avos de Final de la temporada 2017 hasta su despedida en el debut de la pasada competencia, un total de 13 partidos.

El ganador de este enfrentamiento se medirá en la final con quien resulte vencedor del cruce entre River e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán mañana en Córdoba. Tanto el Bicho como el Pirata buscarán escribir un nuevo capítulo en su historia al alcanzar la final de la Copa Argentina por primera vez, en lo que promete ser un duelo intenso y disputado en el Gigante de Arroyito.

Formaciones probables de Belgrano y Argentinos Juniors

El técnico de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, tiene prácticamente a toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo. La gran novedad es la presencia de Sergio Romero bajo los tres palos, quien reemplazará al lesionado Diego Rodríguez. El experimentado arquero, con vasta trayectoria en el fútbol europeo y la selección argentina, aportará su experiencia en un partido de tanta trascendencia. La única duda que mantiene el entrenador es si juega Lucas Gómez o Federico Fattori en la mitad de la cancha, una decisión que definirá el equilibrio del mediocampo del Bicho.

El esquema táctico de Argentinos se mantendría con una línea de cuatro defensores, tres volantes en el medio y tres jugadores de ataque, con Tomás Molina como referencia de área acompañado por Hernán López Muñoz y Diego Porcel en las bandas. Alan Lescano será pieza clave en la generación de juego desde el mediocampo.

Por el lado de Belgrano, el Ruso Zielinski también cuenta con una plantilla completa para afrontar este compromiso. La principal noticia es la confirmación del regreso de Franco Jara, quien no jugó en el último partido contra Boca por precaución pero ya se recuperó completamente y volvería a la titularidad. El delantero será la referencia ofensiva del Pirata junto a Nicolás Fernández, formando una dupla que ha mostrado buen entendimiento durante la temporada.

El conjunto cordobés mantendría su esquema con línea de cuatro defensores y un mediocampo poblado donde Lucas Zelarayán tendrá un rol protagónico como enganche. Francisco González Metilli y Rodrigo Saravia aportarán equilibrio en el medio, mientras que Gabriel Compagnucci y Adrián Spörle ocuparán los carriles. El Ruso Zielinski buscará aprovechar la localía parcial en Rosario para imponer condiciones desde el inicio.

Probable formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski

Probable formación de Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez

Belgrano vs Argentinos Juniors: Ficha técnica