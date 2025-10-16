Insólito escándalo: Luca Vildoza fue arrestado por agredir a médicos de la Cruz Roja

Luca Vildoza quedó envuelto en una pelea callejera en Italia y fue arrestado junto a su pareja, Milica, jugadora de vóley.

Un insólito escándalo se dio en las últimas horas en Italia, con un argentino como protagonista. Luca Vildoza, jugador del seleccionado nacional de básquet formado en Quilmes de Mar del Plata, fue arrestado junto a su pareja, Milica, después de haber agredido a médicos de la Cruz Roja en la vía pública.

De a acuerdo a medios italianos, el hecho ocurrió el miércoles, tras la victoria de Virtus Bologna, conjunto en el que se desempeña el argentino, frente el AS Mónaco por la Euroliga en el estadio PalaDozza. Según testigos, al finalizar el encuentro Vildoza se marchó del establecimiento con su esposa en auto, pero la calle Calori se encontraba totalmente atascada por un operativo de la Cruz Roja, que había recibido un llamado de urgencia.

Al no poder avanzar con su coche, el exjugador de Milwaukee Bucks en la NBA comenzó a hacer luces y tocar bocina en forma reiterada debido a que estaba apresudarado para que lo dejaran pasar. Sin embargo, la acción del argentino no fue tenida en cuenta por el personal médico, que sigió realizando su trabajo.

Aunque Vildoza pudo avanzar, no se fue del lugar. Enojado por haber perdido tiempo, realizó una maniobra derrapando el auto, frenó el auto justo delante de la ambulancia, bajó de su coche y, según personas que estaban presentes, habría agarrado del cuello a una enfermera de 55 años de la Cruz Roja, a la par que su mujer le tiraba del pelo.

Como el hecho fue de tanta gravedad, la policía debió intervenir y detuvieron a Vildoza y su pareja, que pasaron la noche en un destacamento policial. Este jueves, la Fiscalía de Bolonia notificó a las partes "un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini", según informó el club Virtus.

Cabe recalcar que Vildoza es una de las figuras del conjunto ubicado en la región de la Emilia Romaña. Después de su paso por por la NBA y Olympiakos de Grecia, el marplatense arribó en junio del 2025 al club italiano, donde firmó un contrato por tres años y con el que busca consagrarse en Lega Basket Serie A italiana (LBA) y la Euroliga.

El comunicado del Virtus sobre la pelea de Vildoza

De camino a casa tras el partido en el PalaDozza, el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, se enfrentaron a un profesional sanitario en un vehículo de la Cruz Roja Italiana. El profesional solicitó la intervención de un coche patrulla, tras lo cual se identificó al jugador y a su esposa y se les aplicaron medidas legales.

Esta mañana, la Fiscalía de Bolonia notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini. El decreto, al no existir requisitos restrictivos, prescindió de la posibilidad de una audiencia sumaria, prevista inicialmente para las 12:00 de hoy.

Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido. Sin embargo, dado el decreto inmediato emitido por el Fiscal, Virtus Pallacanestro Bologna Spa, con la asistencia del abogado Mattia Grassani, expresa su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa, que se presentarán a las autoridades competentes lo antes posible.