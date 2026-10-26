Balón de Oro en vivo: la gala en Londres y qué pasó con Lionel Messi

La gala del Balón de Oro 2026 ya está en marcha en el salón London Palladium de Londres, la capital de Inglaterra, para conocer al jugador que se llevará el premio al mejor del mundo durante la última temporada. La principal novedad de la jornada la aportó nada menos que Lionel Messi, el ídolo de la Selección Argentina y máximo ganador con ocho trofeos. El astro rosarino de 39 años ni siquiera viajó para asistir al evento y se quedó en Miami, Estados Unidos.
Entre los argentinos, Lautaro Martínez quedó en el puesto 22°, según confirmó la organización a través de los canales oficiales de sus redes sociales. En tanto, "Leo" aguarda para conocer su posición definitiva y Emiliano "Dibu" Martínez aparece como candidato al galardón Lev Yashin, aunque con muchas menos chances de ganar que en las ediciones anteriores.
En Argentina, la transmisión en vivo se podrá seguir únicamente por DAZN y por el canal de YouTube de Claro Sports. A las 17 horas del lunes 26 de octubre empezará oficialmente la emisión, aunque las grandes figuras ya están congregadas en el lugar.
Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2026 masculino
- Jude Bellingham (Real Madrid).
- Pau Cubarsí (Barcelona).
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid).
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).
- Luis Díaz (Bayern de Múnich).
- Bruno Fernandes (Manchester United).
- Gabriel Magalhães (Arsenal).
- Erling Haaland (Manchester City).
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain).
- Harry Kane (Bayern de Múnich).
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).
- Lamine Yamal (Barcelona).
- Sadio Mané (Al-Nassr).
- Marquinhos (Paris Saint-Germain).
- Lautaro Martínez (Inter de Milán).
- Kylian Mbappé (Real Madrid).
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).
- Lionel Messi (Inter Miami).
- João Neves (Paris Saint-Germain).
- Michael Olise (Bayern de Múnich).
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain).
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah).
- Declan Rice (Arsenal).
- Rodri (Manchester City/Barcelona).
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain).
- William Saliba (Arsenal).
- Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain).
- Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).
- Vinícius Júnior (Real Madrid).
- Vitinha (Paris Saint-Germain).
Los nominados a mejor arquero
Los candidatos son el marroquí Yassine Bounou del Al-Hilal, el belga Thibaut Courtois del Real Madrid, el suizo Gregor Kovel del Borussia Dortmund, el español Joan García del Barcelona, el argentino Emiliano Martínez del Aston Villa (actualmente en Chelsea), el senegalés Édouard Mendy del Al Ahli, el español David Raya del Arsenal, el caboverdiano Vozinha del GD Chaves (Actualmente en Colo Colo), el español Unai Simón del Athletic Bilbao y el ruso Matvey Safonov del Paris Saint Germain.
Las candidatas a la mejor jugadora
La francesa Selma Bacha (Olympique Lyon), la zambiana Barbra Banda (Orlando Pride), la alemana Klara Bühl (Bayern Munich), la neerlandesa Esmee Brugts (Barcelona), la española Mariona Caldentey (Arsenal), la mexicana Scarlett Camberos (América), la neerlandesa Kerstin Casparij (Manchester City), la malauí Temwa Chawinga (Kansas City Current), la española Cata Coll (Barcelona), la haitiana Melchie Dumornay (Olympique Lyon), la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona), la inglesa Alex Greenwood (Manchester City), la danesa Pernille Harder (Bayern Munich), la española Patri Guijarro (Barcelona), la estadounidense Rose Lavelle (Gotham FC), la japonesa Yui Hasegawa (Manchester City), la española Mapi León (Barcelona/London City Lionesses), la brasileña Lorena (Kansas City Current), la francesa Melvine Malard (Manchester United/Chelsea), la japonesa Manaka Marsukubo (North Carolina Courage/Chelsea), la polaca Ewa Pajor (Barcelona), la neerlandesa Vivianne Miedema (Manchester City), la española Claudia Pina (Barcelona), la española Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), la inglesa Alessia Russo (Arsenal), la japonesa Momoko Tanikawa (Bayern Munich), la francesa Wendie Renard, la jamaiquina Khadija Shaw (Manchester City), la escocesa Caroline Weir (Real Madrid/Olympique Lyon) y la belga Tessa Wullaert (Inter/Como).
Todos los ganadores del Balón de Oro en el siglo XXI
- 2025: Ousmane Dembélé (París Saint-Germain, Francia).
- 2024: Rodri (Manchester City, España).
- 2023: Lionel Messi (Inter Miami, Argentina).
- 2022: Karim Benzema (Real Madrid, Francia).
- 2021: Lionel Messi (París Saint-Germain, Argentina).
- 2020: No se entregó por la pandemia de coronavirus.
- 2019: Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2018: Luka Modrić (Real Madrid, Croacia).
- 2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).
- 2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).
- 2015: Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).
- 2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal).
- 2012: Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2011: Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2010: Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2009: Lionel Messi (Barcelona, Argentina).
- 2008: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal).
- 2007: Kaká (Milán, Brasil).
- 2006: Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italia).
- 2005: Ronaldinho (Barcelona, Brasil).
- 2004: Andriy Shevchenko (Milan, Ucrania).
- 2003: Pavel Nedvêd (Juventus, República Checa).
- 2002: Ronaldo (Real Madrid, Brasil).
- 2001: Michael Owen (Liverpool, Inglaterra).
- 2000: Luís Figo (Real Madrid, Portugal).