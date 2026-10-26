Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién ganó más Balón de Oro en la historia

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las rivalidades más extraordinarias de la historia del fútbol. Durante más de 15 años, el argentino y el portugués compitieron por los principales títulos colectivos e individuales, establecieron récords goleadores y marcaron una época en el deporte mundial. Aunque ambos construyeron carreras excepcionales, hay una estadística que inclina la balanza en la disputa por el máximo reconocimiento individual: la cantidad de Balones de Oro conquistados a lo largo de sus trayectorias.

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Lionel Messi es el futbolista que más Balones de Oro ganó en la historia, con ocho trofeos, mientras que Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar, con cinco. De esta manera, el capitán de la Selección argentina aventaja por tres distinciones a su histórico rival, en una clasificación que refleja la dimensión de sus logros individuales.

En qué años ganó Messi el Balón de Oro

Lionel Messi ganó 8 Balón de Oro: obtuvo el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Su primera consagración llegó después de una temporada brillante con el Barcelona, cuando se convirtió en una de las figuras centrales del equipo dirigido por Pep Guardiola. En aquel año, el conjunto catalán conquistó la Liga de Campeones, la Liga española y otros títulos que consolidaron una campaña histórica.

Su primera consagración llegó después de una temporada brillante con el Barcelona, cuando se convirtió en una de las figuras centrales del equipo dirigido por Pep Guardiola. En aquel año, el conjunto catalán conquistó la Liga de Campeones, la Liga española y otros títulos que consolidaron una campaña histórica. Entre 2009 y 2012, Messi consiguió cuatro Balones de Oro consecutivos, una marca extraordinaria que lo ubicó por encima de las grandes leyendas del fútbol. Más adelante, volvió a ganar en 2015, 2019 y 2021. Su octava estatuilla llegó en 2023, después de su actuación decisiva en el Mundial de Qatar 2022, donde condujo a la Argentina hacia el título y fue elegido mejor jugador del torneo.

Leo Messi vive un gran presente.

Cuáles fueron los Balones de Oro que ganó Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo 5 Balones de Oro : en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 . El portugués obtuvo el primero durante su etapa en el Manchester United, luego de una temporada sobresaliente en Inglaterra, en la que ganó la Champions League y se destacó por su capacidad goleadora.

: en . El portugués obtuvo el primero durante su etapa en el Manchester United, luego de una temporada sobresaliente en Inglaterra, en la que ganó la Champions League y se destacó por su capacidad goleadora. Sus cuatro premios siguientes llegaron mientras defendía los colores del Real Madrid, con el que conquistó múltiples títulos europeos. En particular, las consagraciones de 2016 y 2017 coincidieron con años de enorme protagonismo del equipo español en la Liga de Campeones. Además, Cristiano ganó la Eurocopa de 2016 con Portugal, uno de los hitos más importantes de su carrera internacional.

Cristiano Ronaldo viene de un mal momento con la Selección de Portugal.