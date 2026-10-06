Quiénes son los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: Thiago, Mateo y Ciro

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo construyeron una familia que, con el paso de los años, se convirtió en una de las más conocidas del mundo del deporte. Lejos de la exposición que acompaña al futbolista argentino, la pareja intenta mantener una vida familiar reservada, aunque se muestran habitualmente en las redes sociales y en la vía pública con sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

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Thiago, el mayor de los Messi

El mayor de los tres es Thiago Messi, nacido el 2 de noviembre de 2012. Actualmente tiene 13 años y, desde pequeño, creció rodeado de fútbol debido a la carrera de su padre. A diferencia de la imagen pública de Lionel, Thiago mantiene un perfil más tranquilo y reservado. Sin embargo, su vínculo con el deporte comenzó a hacerse cada vez más visible a medida que avanzó en su formación.

Leo con Thiago Messi.

Durante los últimos años, Thiago formó parte de la academia del Inter Miami, donde continuó desarrollándose como futbolista. En 2026 se conoció que dejará la institución estadounidense para incorporarse a la categoría Sub-14 del Barcelona, el club donde su padre construyó gran parte de su carrera. Su llegada a la cantera catalana está prevista para noviembre, cuando cumpla 14 años.

En cuanto a su estilo de juego, quienes lo han observado destacan características diferentes a las de su padre. Thiago suele desempeñarse como mediocampista ofensivo y se destaca por su visión y capacidad para asociarse con sus compañeros.

Mateo Messi, el segundo hijo de la pareja

Mateo es el segundo hijo de Messi y Antonela. Nació el 11 de septiembre de 2015 y actualmente tiene 10 años. Su personalidad es muy diferente a la de su hermano mayor: es más extrovertido, divertido y suele protagonizar algunos de los momentos familiares que sus padres comparten en redes sociales.

Antonella y Leo con su hijo Mateo.

También desarrolla su actividad futbolística en las categorías formativas. Según la descripción publicada por Quién, Mateo suele jugar más adelantado que Thiago y muestra facilidad para marcar goles.

Su personalidad también lo convirtió en uno de los integrantes más queridos de la familia Messi-Roccuzzo. A través de fotografías y videos, suele aparecer junto a sus hermanos y sus padres durante vacaciones, partidos y distintas actividades familiares.

Ciro Messi, el más pequeño

El menor de la familia es Ciro Messi, nacido el 10 de marzo de 2018. Con 8 años, es el más pequeño de los tres hermanos y también comenzó a acercarse al fútbol a través de las categorías formativas.

Ciro comparte con Thiago y Mateo la experiencia de crecer en una familia donde el fútbol ocupa un lugar central. De acuerdo con la descripción de sus características futbolísticas, se destaca especialmente por su velocidad y habilidad para el uno contra uno.

Una familia campeona del mundo.

Los tres hermanos comparten además una particularidad: Lionel Messi aseguró que nunca los presionará para que sigan sus pasos. Aunque los tres muestran interés por el fútbol y entrenan en categorías infantiles, la decisión sobre su futuro quedará en sus propias manos. Así, Thiago, Mateo y Ciro crecen entre entrenamientos, escuela, viajes y partidos, acompañados por Messi y Antonela. Más allá de llevar uno de los apellidos más famosos del deporte, sus padres buscan que puedan disfrutar de una infancia lo más normal posible y construir su propio camino, dentro o fuera de una cancha.