"No juego más": la frase premonitoria de Lionel Messi al Pollo Vignolo sobre su retiro, hace 7 años

Lionel Messi le dijo una frase premonitoria a Sebastián "Pollo" Vignolo sobre su retiro del fútbol profesional hace ya siete años y medio, allá por el 31 de mayo del 2019. Aquella tarde, el delantero rosarino visitó los estudios de Fox Sports Radio y dialogó durante casi dos horas en vivo en el programa que conducía el famoso relator. Si bien el astro no se refirió a la Selección Argentina puntualmente sino a su actividad como jugador en general, dejó en claro cuándo puede llegar a "colgar los botines" en una carrera que ya lleva 22 años.

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"¿Te divierte jugar?", fue una de las preguntas que le hizo al presentador al comienzo de la entrevista a su visita de lujo, en aquel momento. "Sí, sí", fue la rápida respuesta del crack. El entonces atacante de Barcelona de España continuó: "Sí, me divierte. El día que no me divierta, no juego más...". "Obviamente que disfruto de los entrenamientos, de los partidos, de competir. Y lo sigo disfrutando como cuando era chico. Con otras obligaciones, obviamente, pero divertir me divierte de la misma manera", se explayó.

Messi habló de su futuro en el fútbol tras el retiro: "No me veo como DT"

"¿Vas a ser técnico?", le preguntó directamente el "Pollo" Vignolo a Messi en aquella entrevista. El ídolo contestó que "en principio no" y amplió: "No me veo como técnico. Después, andá a saber, capaz que me pica y me largo. Pero si llego a ser, me gustaría con chicos, con juveniles, en la formación. Eso sí me gustaría, pero como técnico profesional no".

La frase premonitoria de Messi al Pollo Vignolo sobre su retiro del fútbol en general.

Messi reconoció que le quedó pendiente jugar en el fútbol argentino: "Es algo que siempre quise"

Consultado al respecto de esta situación por el periodista Roberto Leto, "La Pulga" comentó: "Siempre lo dije que es algo que siempre quise, pero no sé si se va a dar o no...". Sobre este tema, el jugador profundizó: "Mi sueño desde chiquito era jugar en el fútbol argentino en la Primera, jugar en Newell´s, porque era donde yo jugaba. Porque soy hincha, iba a la cancha a ver los partidos y quería estar ahí adentro, pero no sé qué puede llegar a pasar".

"Es algo que tengo pendiente para mí, pero no sé si realmente se va a dar o no", insistió el zurdo. "Hay muchas cosas en el medio para tomar esa decisión. No es sólo: ´Me voy a jugar a Newell´s porque quiero cumplir mi sueño´ y listo. No... Hay una familia, dependo de mis hijos, se tienen que dar muchísimas cosas", agregó. Y sentenció: "A veces le tiramos a mi hijo Thiago que nos vamos a ir a Argentina o a Estados Unidos, y me dice ´yo de acá no me voy´".