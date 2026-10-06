Todos los shows en vivo en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina: uno por uno, hora a hora

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solamente será especial e histórica para el deporte, sino que también estará atravesada por la música. Es que desde las 17.30 hasta las 23 aproximadamente, este martes 6 de octubre del 2026 el estadio Monumental de River Plate estará repleto de artistas nacionales que aportarán su talento desde afuera de la cancha para acompañar al astro de 39 años en una jornada memorable.

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La Sole cantó varias veces para Lionel Messi.

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) comunicó oficialmente el cronograma de actividades en el sentido artístico también. Aparecerán en la cancha del "Millonario", en orden cronológico: Un poco de Ruido; Sebastián Mendoza; Román, el Original; Amar Azul; Santi Cairo; Q’ Lokura; Damas Gratis; Fabio Santana interpretará el himno nacional; Gaspar Benegas (guitarrista de Los Fundamentalistas); La Sole (Soledad Pastorutti); Ulises Bueno y sobre el final habrá una gran sorpresa que no fue anunciada todavía.

Todos los shows en vivo en la despedida de Messi: uno por uno, hora a hora

17:30 - 17:40: Apertura - UPDR host + animación + banda en vivo.

17:40 – 17:48: Sebastián Mendoza.

17:50 – 17:58: Román, el Original.

18:00 – 18:08: Amar Azul.

18:10 – 18:18: Santi Cairo.

18:20 – 18:40: Q’ Lokura.

18:40 – 19:00: UPDR + Banda — animación/transición.

19:00 – 19:25: Damas Gratis.

20:00 - 20:03: Himno de Fabio Santana, antes del inicio del partido.

22:03 – 22:10: Show de drones y armados de lonas, pirotecnica, luces y técnica.

22:10 - 22:15: Entrega de obsequios de Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA) y Alejandro Domínguez (mandamás de la Conmebol) a Messi.

22:15 - 22:20: La Sole.

22:20 - 22:35: Ulises Bueno - Show Trampa.

22:35: Sorpresa musical y gran cierre.

Los shows para la despedida de Messi en el estadio Monumental (AFA).

Cómo ver la despedida de Messi de la Selección Argentina vs. Benín: hora, TV en vivo y streaming online

El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Los artistas que tocan en el Fan Fest de Messi y cómo es

La música tendrá un lugar destacado durante la jornada. Según informó la AFA, Kapanga se presentará a las 18.30, mientras que La T y La M subirá al escenario a las 19.30. Además, habrá DJs en vivo y diferentes intervenciones artísticas a lo largo del evento.

La AFA prepara una jornada especial para los hinchas de la Selección Argentina con el Fan Fest “Gracias, Leo”, una propuesta que tendrá como eje la despedida de Lionel Messi y el partido frente a Benín. El evento se realizará el martes 6 de octubre de 2026 en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA y servirá para poder ver con una experiencia diferente la despedida del astro.

El Fan Fest abrirá sus puertas a las 12 y se extenderá hasta la medianoche, con una programación que combinará fútbol, música, entretenimiento y distintas actividades para los fanáticos. Uno de los momentos principales será la transmisión en vivo de Argentina vs. Benín, que podrá seguirse en una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión, para disfrurtar el encuentro y ver todos los detalles del último baile del rosarino.