El video emotivo final de la Selección Argentina a Messi por su retiro: "Nos cambiaste la vida"

Las redes sociales de la Selección Argentina estallaron de likes y comentarios después del emotivo video dedicado a Lionel Messi antes de su retiro en el amistoso frente a Benín. Un video que repasa los mejores momentos del astro con la "Albiceleste" a lo largo de los años y una voz de fondo con sentidas palabras para el astro rosarino lograron que miles de usuarios lo compartan y le escriban al mejor del planeta. A su vez, en la publicación agregaron la frase: "Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno".

{{{htmlAmp}}}

El video de la Selección Argentina para Messi antes del retiro contra Benín

El texto dedicado a Messi en el posteo de la Selección Argentina

Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no sólo por los 125 goles, por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar. Algo mejor que las dos copas América. Inclusive mejor que la copa del mundo en Qatar. Leo. ¿Sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela, nos hiciste mejores ante la adversidad, porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo. Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias, Leo. Gracias por los títulos. Por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros. ¿Sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos.

El último entrenamiento de Lionel Messi con la Selección Argentina

¿Cuándo es la despedida de Messi con la Selección Argentina?

La despedida de Messi será el martes 6 de octubre de 2026, cuando Argentina se enfrente a Benín por un amistoso internacional. El partido se disputará en el estadio Monumental, en Buenos Aires, y comenzará a las 20. La AFA confirmó el horario como parte del cronograma de los tres amistosos de esta ventana FIFA. El partido entre Argentina y Benín se podrá ver en vivo en Argentina por TyC Sports y Telefe. La transmisión también estará disponible a través de las plataformas digitales asociadas a ambas señales, entre ellas TyC Sports Play y Mi Telefe.

Además, quienes cuenten con servicios de televisión paga podrán acceder a la transmisión mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play, según la disponibilidad de cada señal. El encuentro tendrá así una cobertura especial por tratarse del último partido de Messi con la Selección. La expectativa también se trasladó al Monumental: las entradas para el encuentro fueron comercializadas previamente y la AFA organizó el partido como una jornada de homenaje al capitán.

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina