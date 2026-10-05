Cómo saldrá Argentina vs. Benín según la IA: el pronóstico para el partido despedida de Lionel Messi

Este martes 6 de octubre a las 20 horas, la Selección Argentina enfrentará a Benín en el Estadio Monumental en la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. Después del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026 y de un emotivo anuncio a través de sus redes sociales, el capitán y número '10' del equipo que dirige Lionel Scaloni tendrá su última presentación para despedirse en su país frente a sus hinchas.

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Para la ocasión, el entrenador prepara un once titular conformado principalmente por los jugadores que fueron parte de los últimos años del proceso, período en el que se consiguieron cuatro títulos que incluyen dos Copas América y la Copa del Mundo en Qatar 2022. Entre ellos también estará Nicolás Otamendi, otro futbolista que jugará sus últimos minutos con la selección.

En la previa de este encuentro, El Destape le pidió a ChatGPT, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, una predicción acerca del encuentro entre la 'Albiceleste' y el seleccionado africano. El resultado es contundente: el local goleará ante su hinchada con una actuación fenomenal de Messi.

La predicción de la IA sobre el partido entre Argentina y Benín en la despedida de Lionel Messi

Primer tiempo: Argentina tomaría rápidamente el control de la pelota y buscaría que Messi entre en contacto con el juego desde la derecha y las zonas centrales. Benín intentaría mantenerse compacto, pero la circulación de De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister debería permitirle a la Selección encontrar espacios. El primer gol podría llegar alrededor de los 20 minutos: Messi recibiría entre líneas, combinaría con Lautaro y definiría cruzado para poner el 1-0. El Monumental se convertiría entonces en una fiesta.

Antes del descanso llegaría el segundo. Julián Álvarez aprovecharía un movimiento de Messi para quedar de frente al arco y marcar el 2-0, después de una jugada colectiva. Argentina se iría al entretiempo con una ventaja cómoda y, sobre todo, con Messi como protagonista del partido.

Segundo tiempo: Scaloni podría administrar los esfuerzos de algunos futbolistas, pero Argentina mantendría el dominio. Benín tendría alguna posibilidad aislada en los primeros minutos, aunque Emiliano Martínez respondería cuando fuera necesario. Con el correr del partido, la diferencia física y futbolística volvería a hacerse evidente.

El 3-0 llegaría después de una recuperación alta: Messi recibiría nuevamente cerca del área y asistiría a Lautaro Martínez, que definiría para ampliar la ventaja. Y el momento más esperado de la noche llegaría cerca del final: Messi convertiría su segundo gol, con una definición desde la puerta del área, para establecer el 4-0.

Los últimos minutos quedarían reservados para la despedida. Con el partido resuelto, el Monumental se pondría de pie para acompañar cada intervención del capitán. Más allá del resultado, el eje de la noche sería Messi: dos goles, una asistencia y una última gran actuación con la camiseta argentina ante su público.

La posible formación de la Selección Argentina para la despedida de Messi contra Benín

Todo indica que la "Albiceleste" volverá a tener a su equipo de gala para este cotejo tan especial, luego de haber jugado con un mix en los choques anteriores frente a Bolivia (4-0 en Córdoba) y Burkina Faso (7-0 en el Monumental). De esta manera, es muy probable que la alineación de Scaloni sea con un esquema táctico de 4-3-3, con Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Cómo ver la despedida de Messi en Argentina vs. Benín: hora, TV en vivo y streaming online

El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Las estadísticas de Messi en la Selección Argentina