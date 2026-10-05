Quién va a usar la diez de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi

Al ser un amistoso, no hay obligación alguna de que haya un portador de la camiseta número 10.

Solo restan unas horas para que la Selección Argentina encuentre un problema que desde hace un largo tiempo no afronta: quién debe ser el encargado de portar la camiseta número 10. Frente a Benín, se va a producir la despedida de Lionel Messi del conjunto argentino y con él se marcharán 17 años ininterrumpidos de un excelente defensor de una mítica camiseta. Una que hizo ganar mundiales y vibrar a millones de argentinos.

{{{htmlAmp}}}

Por cuestiones de reglamento, la FIFA no permite que el número de una camiseta se retire como sucede en la NBA. Es por ello que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni debe encontrar un reemplazante para cuando se desarrollen partidos oficiales. Los próximos serán en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2030 y más adelante aparece la Copa América del 2028.

La FIFA le advirtió a la AFA que no puede retirar la camiseta número 10 y que debe encontrar un reemplazante

"Estos partidos nadie llevará la 10, no tenemos obligación. No se la daremos a nadie hasta el partido de Leo, ya veremos después. La idea es que se la quede uno", expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa. Esto es en referencia a los partidos que se disputaron frente a Bolivia y Burkina Faso. Mientras que Lionel Messi le dará acción al número 10 frente a Benín en lo que será su despedida en el Estadio Monumental.

Son varios los candidatos que se pueden quedar con la camiseta que Lionel Messi despedirá en la noche del martes 6 de octubre. Algunos de ellos son Thiago Almada, Nicolás Paz y Franco Mastantuono. Lo cierto es que todavía no se encuentra definido el reemplazante y puede que lleve un tiempo más que considerable conocer a uno.

"Encontramos unos medios maravillosos, donde la mayoría en algún momento fue enganche y se nota mucho. Cuando tenés mucha posesión. El enganche es un jugador diferente, que pierde pocas pelotas y nosotros en el medio empezamos a perder poco y a través de las posesiones largas nos fuimos haciendo fuertes", dijo el entrenador argentino.

Aunque el capitán de la selección hace poco fue consultado sobre un jugador y no dudó en despacharse con una serie de elogios que invitan a pensar que tal vez lo haya elegido como su reemplazante en la Argentina. “Tiene mucha calidad y espero siga creciendo. No había nacido cuando yo debuté en Primera. Tiene una gran cabeza, entiende perfectamente el juego y espero que siga así. Jugó, disfrutó y creo que él en este equipo se va a sentir cómodo porque tenemos mucho la pelota, y él creció con eso y tiene mucha calidad”, señaló sobre Nicolás Paz.

Selección Argentina vs. Benín: dónde ver en vivo