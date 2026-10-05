Confirmado: qué pasó con el Papu Gómez para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina

La ausencia de Alejandro "Papu" Gómez en la Selección Argentina, luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, ha sido uno de los grandes misterios en los últimos tiempos. De hecho, es el único de los campeones que jamás volvió a ser convocado por Lionel Scaloni, por lo que no juega con la camiseta albiceleste desde que se lesionó en los octavos de final de aquella Copa del Mundo frente a Australia.

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Lo concreto ahora es que el ex Arsenal y San Lorenzo, entre otros, no estará en el partido de despedida de Lionel Messi frente a Benín en el estadio Monumental de River Plate. Si bien los rumores indican que no fue convocado por la AFA, la realidad es que sí recibió la propuesta, pero prefirió decir que no. Por lo tanto, se perderá este encuentro histórico del adiós de "Leo" a la remera del combinado nacional.

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Además del mediocampista ofensivo de 38 años, hay otros cuatro futbolistas ausentes: Nahuel Molina, Paulo Dybala, Franco Armani y Guido Rodríguez. A los dos primeros, Roma de Italia no les dio el permiso para viajar hacia la Argentina porque "La Loba" tiene compromisos importantes en los próximos días.

Por su parte, el arquero ex River y actualmente en Atlético Nacional de Colombia, tiene programado un cotejo frente a Deportes Tolima el miércoles 7 de octubre por el Torneo Clausura de la liga de ese país. Por último, Rodríguez también priorizará a su equipo, ya que Valencia de España se medirá el domingo 11 con Racing de Santander por LaLiga.

El Papu Gómez no estará en la despedida de Messi de la Selección Argentina.

Las versiones no confirmadas del adiós del Papu Gómez a la Selección

Se trata del único campeón del mundo que nunca volvió a ser convocado, cuando ya pasaron casi cuatro años. Las hipótesis abarcaron desde las supuestas tensiones internas hasta mitos sobre las "energías negativas" dentro del grupo de WhatsApp que compartían los futbolistas. De hecho, hasta algunos trasnochados sugirieron insólitamente la existencia de rituales paganos o "brujerías" para perjudicar a Giovani Lo Celso (quien finalmente se lesionó y se perdió la Copa del Mundo) para asegurar su propio lugar en la lista de Scaloni, algo que es mentira.

La reserva del cuerpo técnico y de los jugadores mantuvo el tema bajo llave. Una de las pocas voces que se refirió al asunto fue Leandro Paredes, quien intentó desactivar las especulaciones: "Son rumores que se dijeron en Internet, no sé por qué... Nosotros no les damos bola porque sabemos cómo es la prensa".

Luego trascendió que el "Papu" Gómez había filtrado a la prensa la molestia física de Rodrigo De Paul en un entrenamiento, antes de los cuartos de final contra Países Bajos. "Yo no dije nada de lo de Rodri y no sé cómo se supo, cómo les llegó a ustedes... Alguien lo filtró. Juguemos todos para Argentina, muchachos", disparó el DT en la previa al duelo con la ex Holanda en una rueda de prensa.

También se dijo que el "Papu" había hecho comentarios inapropiados a compañeros en la Selección, vinculados con sus familiares o seres queridos. Por si fuese poco, la sanción por doping positivo en octubre del 2023 por haber consumido terbutalina en noviembre del 2022, pocos días antes de la Copa del Mundo, lo sacó directamente de las canchas. Actualmente, Gómez juega en Forte Virtus, de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos.

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