La ausencia de Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90 durante esta semana llamó por demás la atención a varios usuarios que no dudaron en expresarlo en las redes sociales. Federico "Negro" Bulos tomó las riendas del ciclo ante la baja del conductor habitual que aprovechó el parate de la fecha FIFA para no asistir al programa. Sin embargo, en sus redes sociales dio detalles de por qué no está y reveló la verdad para sus seguidores.

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Por qué no está el Pollo Vignolo en ESPN F90

"Miren qué silencio. Esta paz... el aura que tiene. Qué tranquilidad, sólo paso a saludarlos. La paz tiene aura, qué tranquilidad. Abrazo grande para todos, me tomé unos días. Nos vemos. Aura", esbozó el relator en un video publicado en su cuenta de TikTok. Claro que, no dio detalles de dónde está actualmente, como tampoco lo hizo a través de su Instagram o X (ex-Twitter), donde compartió diferentes posteos con el correr de los días. Todo indica que Bulos seguirá como reemplazo esta semana y se espera que Vignolo se reincorpore.

Un hecho similar se dio el pasado 6 de agosto del 2026, semanas después de la finalización del Mundial 2026, cuando otra vez el panelista estuvo al frente de ESPN F90. En aquella ocasión, el "Negro" contó que la baja del "Pollo" fue por "unos temas por resolver" y que volvería en los días siguientes. Ahora, el reconocido relator estuvo ausente una vez más y se desconoce si estará o no en las transmisiones de los partidos de la onceava jornada del Torneo Clausura que se jugará este fin de semana en el medio de la fecha FIFA.

La confesión del Pollo Vignolo sobre la renuncia de Messi

"Me enteraba de la noticia que me impactó. Venía manejando y lo primero que hice fue, apenas pude, mandarle un mensaje a mi hijo", comenzó relatando el periodísta sobre las primeras sensaciones al enterarse del desenlace de la 'Pulga' con la camiseta albiceleste. En ese sentido, el conductor justificó su reacción con una mirada generacional sobre lo que significa el 10: "Crecieron con Messi, vivieron y se hicieron hinchas con él".

Segundos después, mostró un tono nostálgico al referirse al impacto de la noticia en la jornada periodística: "Para mí hoy es un día triste. Por ahí estoy siendo egoísta, pero no me gusta el día". Finalmente, antes de darle paso al debate futbolístico con sus panelistas, cerró con un suspiro sobre el sentimiento que atraviesa al hincha argentino tras el adiós del astro rosarino: "No me gusta el día, pero bueno... si él es feliz, vamos a tirar la apertura y arrancamos".

Sebastián "Pollo" Vignolo no está en ESPN F90

De qué cuadro es hincha el "Pollo" Vignolo

El propio Sebastián Vignolo reconoció en distintas oportunidades que es hincha de All Boys. El periodista mantiene un fuerte vínculo con el club de Floresta y suele seguir de cerca la actualidad del equipo. Incluso, cuando All Boys quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional en 2024, el conductor expresó públicamente su enojo en redes sociales y dejó en claro su fanatismo por el “Albo”. En aquel momento escribió un mensaje cargado de bronca por el arbitraje y volvió a demostrar su cercanía emocional con el club.