El impacto del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol y la televisión. En esta oportunidad, Sebastián "El Pollo" Vignolo sorprendió a todos sus compañeros en la pantalla de ESPN F90 al relatar en primera persona cómo vivió el instante exacto en el que se enteró de la bomba del año.

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En la apertura de su clásico programa de mediodía, el conductor se tomó un momento para reflexionar sobre la noticia que paralizó al país. Lejos de guardarse la emoción, el relator confesó el gesto íntimo y familiar que tuvo apenas digirió la novedad en medio de la calle.

La confesión del Pollo Vignolo sobre la renuncia de Messi

"Me enteraba de la noticia que me impactó. Venía manejando y lo primero que hice fue, apenas pude, mandarle un mensaje a mi hijo", comenzó relatando el periodísta sobre las primeras sensaciones al enterarse del desenlace de la 'Pulga' con la camiseta albiceleste.

En ese sentido, el conductor justificó su reacción con una mirada generacional sobre lo que significa el 10: "Crecieron con Messi, vivieron y se hicieron hinchas con él". Segundos después, mostró un tono nostálgico al referirse al impacto de la noticia en la jornada periodística: "Para mí hoy es un día triste. Por ahí estoy siendo egoísta, pero no me gusta el día".

Finalmente, antes de darle paso al debate futbolístico con sus panelistas, cerró con un suspiro sobre el sentimiento que atraviesa al hincha argentino tras el adiós del astro rosarino: "No me gusta el día, pero bueno... si él es feliz, vamos a tirar la apertura y arrancamos".