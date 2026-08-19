Un desopilante momento de debate y risas se vivió al aire de ESPN F90 cuando el conductor Sebastián "El Pollo" Vignolo cruzó a Diego Latorre por su postura respecto al vocabulario y los modismos utilizados por la nueva generación, en particular con la expresión "farmear aura".

Todo comenzó cuando Vignolo interpeló directamente al exfutbolista sobre su resistencia a estas frases modernas: "¿Qué pasa? ¿Qué tenés contra el 'farmear de aura' ahora?". Ante la consulta, Latorre fundamentó tajante: "Son términos que no coinciden conmigo. Pero no por una cuestión que yo los rechace porque me guste más lo antiguo que lo moderno. Es una palabra que no está en el diccionario".

Inmediatamente, la periodista Morena Beltrán intervino para defender el uso de las expresiones contemporáneas: "Hay muchas palabras que no están en el diccionario y las adoptamos". Sin embargo, "Gambeta" se mantuvo firme en sus convicciones y reveló la tajante regla que impuso en el ámbito familiar con sus hijos: "A mis hijos les digo, prioritariamente les digo: 'Ese tipo de términos, de la puerta para afuera; de la puerta para adentro, no'".

Sorprendido por la inflexibilidad de su compañero, Vignolo insistió y planteó una situación hipotética para ponerlo a prueba: "Si un día Gianni te dice 'vamos a farmear aura'...", a lo que Latorre interrumpió provocando las risas de todo el piso: "Le digo: 'Farmeá sola... andá a una farmacia'".

Ante la insólita respuesta, el Pollo lanzó una divertida advertencia sobre el impacto de sus palabras en el público más joven: "Mi comunidad te va a atacar. Te sale el ejército...", pero Latorre pidió comprensión defendiendo su punto de vista: "Tiene que ser un poco más tolerante tu comunidad. ¿Por qué? No estoy diciendo nada malo. Aquí es conmigo. Tengo el derecho de ser yo".

Finalmente, el conductor dio por cerrado el ida y vuelta prometiéndole llevarlo a vivir la experiencia en persona durante la próxima cobertura periodística que compartan: "Próximo viaje que nos toque juntos, vamos a farmear aura a algún lugar", concluyó entre risas.