Asombro por el yate de 10 millones de euros que Lionel Messi suma a su empresa náutica

Tras destacarse en el triunfo del Inter Miami, Lionel Messi se convirtió en el centro de las miradas en el plano de los negocios internacionales. El futbolista argentino encargó la construcción de un catamarán Sunreef Ultima 88, una nave de alto perfil que se integrará a la flota comercial de alquileres turísticos bajo el sello MIM Ocean, con un valor estimado de comercialización entre los 8 y los 10 millones de euros.

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El proyecto náutico surge de la asociación entre el deportista, su cadena hotelera MIM Hotels y la firma especializada Med Cat Yachts. Sobre su incorporación al astillero polaco, el rosarino expresó: "Me da mucha alegría formar parte de la familia Sunreef. A mi familia y a mí siempre nos ha gustado pasar tiempo en el mar cuando se presenta la oportunidad. Los yates de Sunreef tienen un estilo y unas características de equipamiento que valoro mucho y que encajan perfectamente con mis expectativas. Estoy deseando probar el Ultima 88".

La embarcación, que se fabricará en Emiratos Árabes Unidos y operará bajo la denominación MIM Ocean 10, posee 28,40 metros de eslora junto a 9,30 metros de manga, impulsada por dos motores de 1.000 HP. Cuenta con capacidad para alojar a 10 huéspedes y una tripulación integrada por cuatro profesionales (capitán, anfitriona, cocinero y marinero).

El equipamiento interior comprende una suite principal de ancho completo provista de sauna privado, sumada a cuatro cabinas para invitados. En el sector posterior, la zona Ocean Lounge dispone de plataformas laterales abatibles con acceso directo al agua y espacio de guardado para motos acuáticas y equipos deportivos.

Según las cotizaciones publicadas por Med Cat Yachts para los períodos de mayor demanda en el Mediterráneo, el valor de arrendamiento semanal del catamarán se estructurará de la siguiente manera:

Temporada baja: 78.000 euros por semana.

Junio y septiembre: 88.000 euros semanales.

Julio y agosto (alta temporada): 95.000 euros por semana.

La unidad se sumará a los modelos Bali 5.4 con los que opera la firma, haciendo base en las Islas Baleares durante el verano europeo, trasladándose al Caribe y Bahamas entre diciembre y abril, además de realizar itinerarios por Córcega y Cerdeña.

El catamarán Sunreef Ultima 88, modelo vinculado a Lionel Messi, dispone de una cubierta exterior con áreas de descanso y comedor frente al mar.

Las mejores actividades gratuitas para hacer en Funes, la ciudad donde Messi y Antonella Rocuzzo tienen una casa

A tan solo 20 kilómetros de Rosario, la ciudad de Funes se ha posicionado como uno de los destinos preferidos para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de los grandes centros urbanos. Su aire de pueblo, sus calles arboladas y una oferta cultural y gastronómica en pleno crecimiento la convierten en una opción ideal para una escapada.

Ubicada a menos de 300 kilómetros de Buenos Aires, Funes pasó de ser una ciudad dormitorio a convertirse en uno de los lugares más buscados por quienes quieren escaparse del ruido, pero sin alejarse de los grandes centros urbanos.

Uno de los puntos más emblemáticos es la Ex Estación de Trenes, hoy convertida en espacio cultural. Además de conservar el encanto ferroviario original, funciona como biblioteca, sala de exposiciones y punto de encuentro de la comunidad. A pocos metros se encuentra el Museo Ferroviario "Juan Murray", que rescata la historia del tren y su papel clave en el desarrollo de la ciudad.

Otro lugar destacado es la Casa de la Cultura, donde suelen realizarse talleres, muestras y presentaciones artísticas. Vale la pena consultar la agenda local para aprovechar alguna actividad durante el fin de semana. Para quienes prefieren los espacios abiertos, la Plaza San José es un clásico. Rodeada de bares y locales, se llena de vida los fines de semana con ferias de artesanos, puestos de comida y juegos para chicos. Muy cerca, el Museo Gustavo Cochet —dedicado al reconocido pintor y grabador— propone un recorrido más artístico, ideal para quienes disfrutan de la cultura visual.