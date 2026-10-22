Qué son los Premios Princesa de Asturias, el reconocimiento que recibió Lionel Messi en Oviedo

Año a año, la ciudad española de Oviedo se convierte en el epicentro de la cultura y la ciencia global con la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Denominados Premios Príncipe de Asturias hasta 2014, estos galardones están considerados entre las distinciones internacionales más prestigiosas del mundo hispanohablante y buscan reconocer aportes trascendentales para la humanidad. En este caso Lionel Messi se quedó con este reconocimiento y es uno de los argentinos que, alguna vez, tuvo el premio.

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Concebidos para premiar la excelencia en diversas áreas del conocimiento, la creación artística y el compromiso social, los galardones son otorgados por la Fundación Princesa de Asturias en una emblemática ceremonia anual celebrada cada mes de octubre en el Teatro Campoamor.

Las ocho categorías del galardón

El reconocimiento abarca ocho áreas fundamentales del saber y el impacto social:

Artes: Destinado a la creación e interpretación en disciplinas como la música, el cine, el teatro, la arquitectura y las artes plásticas.

Letras: Orientado a distinguir la obra literaria en todos sus géneros.

Ciencias Sociales: Premia la investigación en áreas como la historia, el derecho, la filosofía, la sociología y la economía.

Comunicación y Humanidades: Reconoce el aporte al periodismo, la divulgación y la reflexión humanística.

Investigación Científica y Técnica: Enfocado en avances trascendentales en medicina, biología, física, matemáticas, química e ingeniería.

Cooperación Internacional: Distingue el trabajo en favor del desarrollo, la paz, los derechos humanos y la integración entre naciones.

Deportes: Premia no solo el rendimiento de alto nivel, sino también los valores de superación y solidaridad a través de la disciplina deportiva.

Concordia: Otorgado a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la injusticia y el fomento de la paz.

Qué reciben los galardonados

Cada una de las categorías otorga a sus ganadores un reconocimiento compuesto por:

Una escultura monumental en miniatura diseñada expresamente por el artista catalán Joan Miró. Un diploma y una insignia acreditativos. Una dotación económica de 50.000 euros (monto que se divide en partes iguales en caso de que el premio sea compartido).

Una cita anual de relevancia global

La gala de entrega de los premios reúne a destacados exponentes del ámbito diplomático, académico y cultural de todo el mundo. La ceremonia está presidida tradicionalmente por los Reyes de España y la Princesa de Asturias (actualmente la Princesa Leonor), consolidando a este evento como una de las plataformas de visibilidad cultural y humanitaria más influyentes de la actualidad.