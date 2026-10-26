Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026: cómo quedó Lionel Messi en la votación

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026, premio que se otorga al mejor jugador del fútbol internacional durante la última temporada. El delantero del Bayern Munich y la Selección de Inglaterra se impuso en la votación sobre figuras de renombre mundial como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, y obtuvo, de esta forma, el galardón por primera vez en su trayectoria profesional. Lionel Messi, el astro de la Selección Argentina que decidió no asistir a la gala, quedó quinto a sus 39 años.

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El ex Tottenham tuvo una temporada 2025-2026 extraordinaria, en la que alcanzó los mejores registros goleadores de su carrera y se consolidó como uno de los principales candidatos al galardón. El delantero inglés marcó 61 goles en 51 partidos oficiales con el Bayern Múnich, además de siete asistencias, cifras que lo colocaron como la principal referencia ofensiva del equipo alemán y que lo ubicaron entre las figuras más destacadas del fútbol mundial. Sumando sus actuaciones con la selección de Inglaterra, cerró la campaña con 73 tantos y ocho asistencias en 65 encuentros.

Así fue la temporada 2025-2026 de Harry Kane, ganador del Balón de Oro

A nivel individual, uno de sus mayores logros fue conquistar por segunda vez la Bota de Oro europea, premio que distingue al máximo goleador de las ligas del continente. Kane anotó 36 tantos en 31 partidos de la Bundesliga y terminó por tercera temporada consecutiva como máximo artillero del campeonato alemán. Además, fue el goleador de la Copa de Alemania, con diez conquistas, y quedó segundo en la tabla de anotadores de la Champions League, con 14 goles, uno menos que Kylian Mbappé.

En el plano colectivo, Kane fue una pieza fundamental para que el Bayern Múnich conquistara la Bundesliga, la Copa de Alemania (en la que convirtió un hat-trick en la final ante el Stuttgart) y la Supercopa. El equipo dirigido por Vincent Kompany también alcanzó las semifinales de la Champions League, aunque cayó en esta instancia contra el Paris Saint-Germain con un impactante resultado global de 6-5; luego, el conjunto francés se coronó bicampeón de la competición.

Su desempeño con la Selección de Inglaterra también reforzó su candidatura al máximo reconocimiento individual: Kane convirtió 12 goles en 14 partidos con su selección durante la temporada, incluidos seis tantos en el Mundial de 2026, certamen en el que su país quedó tercero tras caer en las semifinales contra la Selección Argentina de Lionel Messi. Además, fue importante durante las Eliminatorias, en las que Inglaterra completó una campaña perfecta para clasificarse al torneo.

El delantero del Bayern Munich fue uno de los goeladores del Mundial 2026, certamen en el que Inglaterra quedó tercero.

Los números de Harry Kane en la temporada 2025-2026

65 partidos disputados.

73 goles (entre el Bayern Munich y la Selección de Inglaterra).

8 asistencias (entre el Bayern Munich y la Selección de Inglaterra).

Tres títulos: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania.

Los números de Lionel Messi en la temporada 2025-2026