Balón de Oro 2026: candidatos, a qué hora es la gala y dónde ver en vivo

La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra, y comenzará a las 17 horas de Argentina. La ceremonia, organizada por France Football junto con la UEFA, marcará la edición número 70 del premio individual más prestigioso del fútbol mundial.

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En Argentina, la transmisión en vivo se podrá seguir únicamente por DAZN y por el canal de YouTube de Claro Sports. La expectativa estará puesta en conocer quién sucederá al último ganador y se quedará con el reconocimiento al mejor futbolista de la temporada 2025-2026.

Quiénes son los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026

Entre los principales candidatos aparecen Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, tres figuras que llegan a la definición con argumentos para quedarse con el galardón. También sobresalen Lionel Messi, máximo ganador histórico con ocho estatuillas; Lautaro Martínez, delantero del Inter; y el brasileño Vinícius Júnior, entre otros nombres de peso.

La elección contempla el rendimiento individual, la importancia de las actuaciones, los títulos conseguidos y el comportamiento deportivo de los futbolistas durante el período evaluado. De todos modos, las proyecciones y los pronósticos previos no determinan el resultado final, que se conocerá durante la ceremonia.

Todos los candidatos al Balón de Oro

Lionel Messi, entre los candidatos.

La nómina masculina cuenta con 30 futbolistas nominados. Estos son todos los aspirantes al premio:

Jude Bellingham (Real Madrid).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid).

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Luis Díaz (Bayern de Múnich).

Bruno Fernandes (Manchester United).

Gabriel Magalhães (Arsenal).

Erling Haaland (Manchester City).

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain).

Harry Kane (Bayern de Múnich).

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain).

Lamine Yamal (Barcelona).

Sadio Mané (Al-Nassr).

Marquinhos (Paris Saint-Germain).

Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Kylian Mbappé (Real Madrid).

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).

Lionel Messi (Inter Miami).

João Neves (Paris Saint-Germain).

Michael Olise (Bayern de Múnich).

Willian Pacho (Paris Saint-Germain).

Julián Quiñones (Al-Qadsiah).

Declan Rice (Arsenal).

Rodri (Manchester City/Barcelona).

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain).

William Saliba (Arsenal).

Ferran Torres (Barcelona/Paris Saint-Germain).

Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Vinícius Júnior (Real Madrid).

Vitinha (Paris Saint-Germain).

La situación de los argentinos: Messi, Lautaro y Dibu Martínez

La Argentina tendrá tres representantes destacados en las principales categorías de la gala. Lionel Messi y Lautaro Martínez competirán por el Balón de Oro masculino, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez buscará quedarse con el Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del año.

Messi, ganador de ocho Balones de Oro, intentará ampliar su propio récord y sumar un nuevo reconocimiento a una carrera extraordinaria. Lautaro, por su parte, buscará meterse en la pelea entre las grandes figuras internacionales después de otra temporada de protagonismo con el Inter. Dibu Martínez tendrá el desafío de volver a ser reconocido entre los mejores guardametas del mundo, luego de haber conquistado el Trofeo Yashin en 2023 y 2024.

La ceremonia también entregará premios en las categorías femenina, juvenil y de entrenadores, además de distinguir a los mejores equipos. Con varios candidatos de primer nivel y presencia argentina, la gala de Londres promete una jornada especial para el fútbol mundial.