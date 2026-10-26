Por qué Di Stéfano y Sívori ganaron un Balón de Oro en tiempos donde solamente se lo entregaban a europeos

El Balón de Oro es el premio más prestigioso que tiene el fútbol mundial. Un galardón que se entrega desde 1956, cuando la revista francesa France Football creó el galardón para distinguir al mejor futbolista de Europa. Durante casi cuatro décadas, el mismo estuvo reservado exclusivamente para jugadores europeos, una condición que dejó afuera a numerosas figuras del fútbol mundial.

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Sin embargo, en ese período hubo dos excepciones que marcaron la historia: Alfredo Di Stéfano, ganador en 1957 y 1959, y Enrique Omar Sívori, premiado en 1961. Ambos nacieron en Argentina y dieron sus primeros pasos como futbolistas en River Plate.

Por qué Di Stefano y Sívori pudieron acceder al Balón de Oro

La explicación está en sus respectivas nacionalizaciones. Di Stéfano obtuvo la ciudadanía española en 1956, mientras que Sívori adquirió la italiana tras su llegada al fútbol de ese país. De esa manera, los dos quedaron habilitados para competir por un galardón que, por entonces, no contemplaba a futbolistas de otras nacionalidades. No se trató de una apertura anticipada del premio al talento sudamericano, sino de una consecuencia de las reglas vigentes: sus pasaportes europeos les permitieron participar en una distinción que todavía excluía a los argentinos como tales.

Di Stéfano y Sívori, dos grandes cracks del fútbol argentino

La historia de la llamada Saeta Rubia quedó estrechamente ligada al Real Madrid, donde se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol europeo. Antes de alcanzar la gloria en España, había brillado en River Plate, club en el que jugó entre 1945 y 1949 y conquistó tres títulos. Su extraordinaria influencia en el juego, su capacidad goleadora y su versatilidad lo llevaron a conquistar el Balón de Oro en 1957, por delante de figuras como el inglés Billy Wright, y nuevamente en 1959. Así se convirtió en el primer futbolista en ganar dos veces el trofeo.

Sívori siguió un recorrido similar, aunque su consagración llegó en Italia. Tras destacarse en River entre 1954 y 1957, pasó a la Juventus, donde se transformó en uno de los jugadores más talentosos de la Serie A. Su nacionalidad italiana le permitió competir por el Balón de Oro y ganar la edición de 1961, cuando superó en la votación al español Luis Suárez. Antes de su etapa europea, también había sido protagonista de la Selección argentina campeona del Sudamericano de 1957.

Sívori y Di Stefano juntos.

Títulos de Di Stéfano

River

- Primera División de Argentina: 1945 y 1947.

Millonarios de Colombia

Liga colombiana: 1949, 1951 y 1952.

Copa Colombia: 1953.

Real Madrid

Liga española: 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963 y 1964.

Copa del Rey: 1962.

Copa de Europa: 1956, 1957, 1958, 1959 y 1960.

Copa Latina: 1955 y 1957.

Copa Intercontinental: 1960.

Selección Argentina

- Campeonato Sudamericano (actual Copa América): 1947.

Premios individuales destacados

Balón de Oro: 1957 y 1959.

Súper Balón de Oro: 1989.

Títulos de Sívori

River

- Primera División de Argentina: 1955, 1956 y 1957.

Juventus

Serie A de Italia: 1958, 1960 y 1961.

Copa Italia: 1959, 1960 y 1965.

Selección Argentina

- Campeonato Sudamericano (actual Copa América): 1957.

Premios individuales destacados