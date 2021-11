La emoción de Lionel Messi por haber ganado el Balón de Oro y recordó la Copa América

El jugador del PSG se emocionó por haber ganado la Copa América y en el momento de recibir el séptimo balón de oro recordó a sus compañeros.

Después de haber ganado el séptimo balón de oro de toda su carrera, Lionel Messi se emocionó por la situación que le tocó vivir con la Selección Argentina este año y, además, revivió el triunfo en la Copa América. "Siempre que me daban este premio sentía una espina por no conseguir algo con mi país y hoy puedo disfrutarlo", dijo.

El mejor jugador actualmente también indicó: "Quiero agradecerles a todos mis compañeros del Barcelona y del París. Y especialmente a mis compañeros de la Selección". También, emocionado y con el balón de oro en la mano, el capitán de la Selección Argentina añadió: "Siempre que me daban este premio sentía una espina por no conseguir algo con mi país y hoy puedo disfrutarlo. Este premio es por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con todos mis compañeros de la Selección".

Por otro lado, hizo hincapié sobre un posible retiro y sostuvo: "Me preguntaban cuándo me iba a retirar. Hoy me toca estar feliz en París y feliz de estar acá. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero ojalá que sea mucho porque amo el fútbol". En este sentido, también agregó: "“Mi mayor premio lo conseguí en junio, era lo que deseaba desde que comencé a jugar en la Selección. Por eso este trofeo se lo quiero dedicar a todos ellos, lo que vivimos en esta Copa América fue grandioso”.

A los 34 años Lionel vuelve a levantar el premio que recibió por primera vez cuando tenía 22. Sus números en este 2021 son arrolladores. En 56 partidos metió 41 goles y dio 17 asistencias. Fue el goleador de la Liga de España 2020/2021, ganó la Copa del Rey con el Barcelona y fue el MVP de la final. Con la Argentina además de ganar la Copa América fue el goleador, líder en asistencias y mejor jugador del torneo. También estuvo en el equipo ideal de la Champions League 2020/2021 y superó con 80 goles en la Selección Argentina al brasileño Pelé que tenía el récord como goleador de selecciones sudamericanas con 77 tantos.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro se realizó en París, la misma ciudad donde hoy día juega Messi que pasó a mitad de año del Barcelona al PSG. Desde el año 2008 que el premio no lo ganaba un futbolista que no jugaba en Liga de España cuando se lo llevó Cristiano Ronaldo que era futbolista del Manchester United. Luego se lo fueron repartiendo entre el argentino y el portugués que eran rivales en Barcelona-Real Madrid, hasta que en 2018 lo ganó Luka Modric del conjunto Merengue. En 2020 el premio había quedado vacante por la pandemia que paró el fútbol varios meses y el gran candidato era el polaco Robert Lewandowski que había ganado la Champions League con el BayeNr Munich. Este año se quedó en las puertas de ganarlo ya que era el otro gran candidato junto con Messi.