Piastri defiende las decisiones estratégicas de McLaren

Foto de archivo del piloto de McLaren Oscar Piastri durante las prácticas para el GP de Hunfría de la F1

Oscar Piastri apoyó el jueves las decisiones estratégicas de McLaren, pese a que posiblemente le privaron de la victoria en la última carrera en Hungría y redujeron su ventaja en el campeonato de Fórmula Uno frente a su compañero de equipo.

Piastri se clasificó por delante de Lando Norris en el Hungaroring y parecía el automóvil más rápido de los dos durante la carrera.

Pero después de que Norris perdiera posiciones al principio a manos de George Russell, de Mercedes, y Fernando Alonso, de Aston Martin, el británico optó por una estrategia a una sola detención en boxes que dio sus frutos y privó de la victoria a su compañero de equipo australiano, quien realizó dos paradas.

Norris, ganador de tres de las últimas cuatro carreras, está ahora a nueve puntos de Piastri a falta de 10 pruebas para el final de la temporada. McLaren ha ganado las cuatro últimas carreras con un "uno-dos".

Tras la carrera, McLaren defendió que el ganador se decidiera efectivamente por la estrategia y el derecho de sus pilotos a adoptar diferentes enfoques.

Piastri dijo a periodistas en el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort el jueves que se habían discutido las diferentes estrategias de carrera.

"Sí, hemos hablado de ello desde entonces", señaló. "Creo que al final hay situaciones de carrera en las que siendo el segundo automóvil del equipo en pista (...) tienes mucho menos que perder".

Piastri afirmó que los debates sobre lo que se podría haber hecho de otra manera habían sido "muy productivos".

"Así que creo que seguiremos siendo libres de elegir estrategias alternativas si eso es lo que queremos", añadió. "Obviamente, intentar cubrir diferentes estrategias es difícil, especialmente cuando estás en la posición en la que estamos en el campeonato".

McLaren aventaja por 299 puntos a Ferrari en el Campeonato de Constructores y se encamina a su segunda corona consecutiva. El duelo de pilotos es mucho más difícil de predecir, ya que Piastri y Norris podrían llevarlo hasta el final.

(Editado en español por Javier Leira)